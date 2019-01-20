Azerbaycan'daki 20 Ocak katliamı

Türk Ocakları Genel Merkezince Azerbaycan'ın bağımsızlığı için hayatını kaybedenler anıldı.

Türk Ocakları Genel Merkezinden Azerbaycan'da 19-20 Ocak 1990'da Sovyet Rus birliklerince katledilen Azerbaycan Türklerine ilişkin açıklama yapıldı.

Türk milletinin daha önce yaşadığı katliamlardan birine de 20 Ocak 1990'da uğradığı belirtilen açıklamada, "Azadlık Meydanı'nda Ebulfez Elçibey'in liderliğinde toplanan binlerce Azerbaycan Türkü, sadece bağımsızlık ve kendi ülkesini kendisi yönetmek istiyordu. Meydandakilerin üzerine Sovyet tankı acımasızca sürüldü ve aziz milletimiz 147 şehit verdi. Yüreğimiz, 29 yıldır bu acıyla kanamaktadır." ifadelerine yer verildi.

Azerbaycan'ın bağımsızlığı için şehit olanların dışında 744 kişinin yaralandığı, 841 kişinin ise "Türk milliyetçiliği" veya "aşırı Türk milliyetçiliği" suçlarından hapse atıldığı hatırlatılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"20 Ocak 1990'daki olaylar, sadece Azerbaycan Türklüğüne karşı yapılan bir katliam değil, aynı zamanda bir insanlık suçudur. Azerbaycan Türklüğü, bu tür katliamlara rağmen kısa bir süre bağımsızlığını kazandı ve Azerbaycan Cumhuriyeti'ni kurdu. Azerbaycan'ın yanında Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan ve Türkmenistan da birer Türk devleti olarak bağımsızlıklarına kavuştular.

Katliamı yapan Sovyet Sosyalist Cumhuriyetleri Birliği ise tarihin karanlığına kara bir leke olarak gömüldü. Aziz şehitlerimizin ruhu şad olsun! Türk dünyasında ve bütün insanlık üzerinde geçmişte uygulanan ve şu anda uygulanmaya devam edilen bütün soykırım, katliam ve zulmü lanetliyor; insanlığı duyarlı olmaya çağırıyoruz!"

