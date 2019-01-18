Azerbaycan'daki 20 Ocak katliamı Ankara'da anıldı

"Azerbaycan'a karşı çok büyük bir adaletsizlikti." ifadesini kullanan İbrahim, Azerbaycanlı ve Türk gençlerin farklı alanlarda daha fazla çalışarak güçlerine güç katmaları gerektiğinin altını çizdi.

Sovyetler Birliği'nin o dönem yürüttüğü Azerbaycan karşıtı çalışmalara da değinen İbrahim, kendilerine yapılan vahşete uluslararası insan hakları örgütlerinin şahit olduğunu kaydetti.

İbrahim, 20 Ocak öncesi ve sonrasında ülkesinin farklı bölgelerinde yaşanan olayları hatırladığını anlatarak, o dönem yaşananlarla ilgili uluslararası arenada yalnızca Türkiye'nin kendilerine destek verdiğini söyledi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki konferansta yaptığı konuşmada, 20 Ocak'ın Azerbaycan'ın sadece kara günü değil aynı zamanda Azerbaycanlıların toparlandığı şerefli bir gün olduğunu söyledi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen de 20 Ocak'ta yaşananların Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden en önemli aşamalardan biri olduğunu vurguladı.

Türk milletinin tarihinin destanlarla dolu olduğunu belirten Özen, 20 Ocak'ın sadece Azerbaycan halkının değil tüm Türk dünyasının hafızasına kazındığını söyledi. Özen, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte çok önemli işler yapacağına inandığını kaydetti.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Gürer ise Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden süreçte yaşananlarla ilgili bilgiler verdi.

Kastamonu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Musalı da 20 Ocak katliamının Azerbaycan tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu vurguladı.

Musalı, "Azerbaycan tarihinde hiçbir zaman 1 milyonun üzerinde, hatta 2 milyon civarında olduğu ifade edilen bu kadar kalabalık bir insan kitlesinin bir amaç uğruna bir araya geldiği daha önce ve sonra hiçbir tarihi olayda karşımıza çıkmamıştır." diye konuştu.

Musalı ayrıca Rus ordusunun Bakü'ye saldırılarının tarihçesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.