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Azerbaycan'daki 20 Ocak katliamı Ankara'da anıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 18.01.2019 18:05 | Son Güncelleme

Azerbaycan'daki 20 Ocak katliamı Ankara'da anıldı

Azerbaycan'da 1990'da Sovyetler Birliği ordusunun sivilleri katlettiği "20 Ocak Katliamı" dolayısıyla başkentte "Azerbaycan'ın Bağımsızlığına Giden Yolda 20 Ocak 1990 Katliamı" konferansı düzenlendi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesindeki konferansta yaptığı konuşmada, 20 Ocak'ın Azerbaycan'ın sadece kara günü değil aynı zamanda Azerbaycanlıların toparlandığı şerefli bir gün olduğunu söyledi.

İbrahim, 20 Ocak öncesi ve sonrasında ülkesinin farklı bölgelerinde yaşanan olayları hatırladığını anlatarak, o dönem yaşananlarla ilgili uluslararası arenada yalnızca Türkiye'nin kendilerine destek verdiğini söyledi.

Sovyetler Birliği'nin o dönem yürüttüğü Azerbaycan karşıtı çalışmalara da değinen İbrahim, kendilerine yapılan vahşete uluslararası insan hakları örgütlerinin şahit olduğunu kaydetti.

"Azerbaycan'a karşı çok büyük bir adaletsizlikti." ifadesini kullanan İbrahim, Azerbaycanlı ve Türk gençlerin farklı alanlarda daha fazla çalışarak güçlerine güç katmaları gerektiğinin altını çizdi.

Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Muharrem Özen de 20 Ocak'ta yaşananların Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden en önemli aşamalardan biri olduğunu vurguladı.

Türk milletinin tarihinin destanlarla dolu olduğunu belirten Özen, 20 Ocak'ın sadece Azerbaycan halkının değil tüm Türk dünyasının hafızasına kazındığını söyledi. Özen, Türkiye ve Azerbaycan'ın birlikte çok önemli işler yapacağına inandığını kaydetti.

Ankara Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Abdülkadir Gürer ise Azerbaycan'ın bağımsızlığına giden süreçte yaşananlarla ilgili bilgiler verdi.

Kastamonu Üniversitesi Tarih Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Namık Musalı da 20 Ocak katliamının Azerbaycan tarihinin en önemli olaylarından biri olduğunu vurguladı.

Musalı, "Azerbaycan tarihinde hiçbir zaman 1 milyonun üzerinde, hatta 2 milyon civarında olduğu ifade edilen bu kadar kalabalık bir insan kitlesinin bir amaç uğruna bir araya geldiği daha önce ve sonra hiçbir tarihi olayda karşımıza çıkmamıştır." diye konuştu.

Musalı ayrıca Rus ordusunun Bakü'ye saldırılarının tarihçesi hakkında katılımcılara bilgi verdi.

Konferans kapsamındaki 20 Ocak katliamına ilişkin fotoğraf sergisini gezen davetlilere helva dağıtıldı.

Azerbaycanlılar, 1990 yılının başlarında Ermenilerin artan toprak taleplerine ve Sovyet yönetimine tepkilerini göstermek için Bakü'nün Azadlık Meydanı'nda uzun süre gösteriler düzenlemişti. Sovyet ordusu, 20 Ocak'ta Bakü'ye girerek aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu 134 sivili katletmiş ve olaylarda 750 kişi yaralanmıştı.

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Azerbaycan Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim

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