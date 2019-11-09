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Azerbaycan’daki Ahıska Türkleri, sürgünün 75. yıldönümünü andı

GÜNCEL HABERLERİ  | 09.11.2019 14:21 | Son Güncelleme

1944 yılında dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin tarafından Gürcistan’dan sürülen Ahıska Türkleri, sürgünün 75.

1944 yılında dönemin Sovyetler Birliği lideri Josef Stalin tarafından Gürcistan’dan sürülen Ahıska Türkleri, sürgünün 75. yıldönümünü andı.
Azerbaycan’ın Saatlı bölgesinde “Nesimikent” köyünde bir araya gelen Ahıska Türkleri, sürgünün 75. yıldönümünde yurtlarını, vatanlarını unutmadıklarının mesajını verdi. Saygı duruşu ve Azerbaycan Milli Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene yüzlerle Ahıska Türkü katıldı.
82 yaşındaki İbrahil Yusifov sürgün yıllarını hala hatırladığını vurgulayarak, ”7 yaşındaydım sürgün olan yılları hala gözümün önünde. Çok zorluklar yaşadık, çocuklar trende üşüyordu. 60-70 vagon da insanlar vardı. Çok zorlu şartlardaydık. Bizim trende Elif teyze vardı hastalandı ve öldü. Onu trenden karın içine attılar. Her vagonda 2 asker vardı onlar cesedi karın içine attı. Bizi Özbekistan’a sürdüler. Ben Özbekistan’da okuyarak 40 yıl devlette çalıştım. 82 yaşındayım, burada ailem var, akrabalarım var. 60, 75 yıldır Gürcistan bize vatanı vermiyor. Biz sayın Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan bize vatanımıza dönmemiz için yardım etmelerini rica ediyorum. Türkiye’de Azerbaycan’da bizim vatanımızdır ama bizim vatanımız gibi değiller. Biz de bir arada, bir bayrak altında yaşamalıyız. Burada bize her zaman yardım ediyorlar, rahat yaşıyoruz ancak vatan hasreti ağır basıyor” diye konuştu.
Zor dönemleri atlattıklarını belirten Cehattin Osmanoğlu, ”Bizden sonraki nesillere o yılları bir daha göstermesin. Zor günler geçti bundan sonra Allah bizi imansız yanına almasın. Ben Ahıska’nı 9 kere ziyaret ettim. Amcalarım, babam, annemin mezarları orada onlara her gittiğimde Kur’an okuyorum. Çok güzel vatanımız var. Eğer bugün hükümet izin verirse hiç düşünmeden vatanıma geri gönderim. Ailemin yattığı toprakta ölmeye razıyım” dedi.
Anım töreninde göç zamanı ölenlerin ruhuna Kur’an-ı Kerim okundu.
Ahıska Türklerinin sürgünü
Ahıska Türkleri, 1944’te Sovyet lideri Stalin tarafından kapalı yük trenleri içinde vatanlarından Orta Asya’ya sürgüne yollanmış bir topluluk. Stalin liderliğindeki Sovyetler Birliği, 14 Kasım 1944’te Gürcistan’ın Ahıska bölgesinde yaşayan on binlerce Ahıskalı Türk’ü “sınır güvenliğini tehdit ettikleri” gerekçesiyle sürgün etmiştir. On binlerce insanın hayatını kaybettiği yolculukların ardından Kırgızistan, Kazakistan ve Özbekistan’a yerleştirilen Ahıska Türkleri, 12 yıl boyunca burada sıkıyönetim rejimi altında yaşamak mecburiyetinde bırakıldı.

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