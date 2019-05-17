Azerbaycan'daki üniversite öğrencileri iftarda buluştu

BAKÜ (AA) - Türkiye'den, Azerbaycan'a üniversite eğitimi için gelen öğrencilerle Azerbaycanlı öğrenciler iftar sofrasında buluştu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nin himayesinde, Bakü Türk Eğitim Müşavirliği'nin organize ettiği iftar, Pedagoji Üniversitesi'nin yemekhanesinde gerçekleştirildi.

İftara, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Pedagoji Üniversitesi Rektörü Cafer Caferov, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türkiye'den eğitim için Azerbaycan'da bulunan üniversite öğrencileri ile Azerbaycanlı okul arkadaşları katıldı.

Özoral, ramazan sofrasında öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Öğrencilere, birbirlerini ötekileştirmeden, saygı çerçevesinde birliktelik ruhuyla hareket etmelerini tavsiye eden Özoral, "Bizim başka vatanımız yok. Hem Türkiye hem de Azerbaycan bizim vatanımız. Bunu sonsuza kadar korumak zorundayız." dedi.

Rektör Caferov da Sovyet işgali döneminde hayal bile edemedikleri ortamların bugün yaşandığını ifade ederek, öğrencilerden Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kıymetini bilmelerini istedi.