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Azerbaycan'daki üniversite öğrencileri iftarda buluştu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.05.2019 23:44 | Son Güncelleme

Bakü Türk Eğitim Müşavirliği'nin düzenlediği iftar programında, Türkiye'den gelen ve Azerbaycan'da üniversite eğitimini sürdüren öğrencilerle Azerbaycanlı öğrenciler aynı sofrada buluştu

BAKÜ (AA) - Türkiye'den, Azerbaycan'a üniversite eğitimi için gelen öğrencilerle Azerbaycanlı öğrenciler iftar sofrasında buluştu.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği'nin himayesinde, Bakü Türk Eğitim Müşavirliği'nin organize ettiği iftar, Pedagoji Üniversitesi'nin yemekhanesinde gerçekleştirildi.

İftara, Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral, Pedagoji Üniversitesi Rektörü Cafer Caferov, Türk kurumlarının temsilcileri ve Türkiye'den eğitim için Azerbaycan'da bulunan üniversite öğrencileri ile Azerbaycanlı okul arkadaşları katıldı.

Özoral, ramazan sofrasında öğrencilerle birlikte olmaktan mutluluk duyduğunu belirtti. Öğrencilere, birbirlerini ötekileştirmeden, saygı çerçevesinde birliktelik ruhuyla hareket etmelerini tavsiye eden Özoral, "Bizim başka vatanımız yok. Hem Türkiye hem de Azerbaycan bizim vatanımız. Bunu sonsuza kadar korumak zorundayız." dedi.

Rektör Caferov da Sovyet işgali döneminde hayal bile edemedikleri ortamların bugün yaşandığını ifade ederek, öğrencilerden Türkiye'nin ve Azerbaycan'ın kıymetini bilmelerini istedi.

Caferov, öğrencilerin geleceği birlikte inşa edebilmeleri için çok çalışmaları gerektiğini vurguladı.

Bakü Eğitim Müşaviri Mahmut Ağırman da Bakü'yü kurtaran Kafkas İslam Ordusu'nun kanlarını ortak amaç için akıttıklarına işaret ederek, "Atalarımız ortak amaç için savaştı ve şehit oldu bizler de bugün onların sayesinde sofralarımızı birleştiriyoruz." diye konuştu.

İftarın ardından Büyükelçi Özoral ve eşi Meltem Özoral, öğrencilerle sohbet etti.

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