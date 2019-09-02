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Azerbaycan'dan AA'ya ödül

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.09.2019 20:48 | Son Güncelleme

AA muhabiri Ruslan Rehimov, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve Azerbaycan'ın dünyada tanıtılmasına yönelik yaptığı haberler dolayısıyla "The Best Of Azerbaijan" ödülüne layık görüldü

BAKÜ (AA) - Anadolu Ajansı (AA) Bakü muhabiri Ruslan Rehimov, medya alanıda yaptığı çalışmalarla Türkiye ile Azerbaycan ilişkilerine katkıları dolayısıyla "The Best Of Azerbaijan" ödülüne layık görüldü.

Başkent Bakü'de düzenlenen ödül törenine, siyaset, sanat, televizyon ve iş dünyasından isimler katıldı.

E Medya Grup organizasyonuyla yapılan etkinlikte, alanlarında başarılı ve Azerbaycan için faydalı faaliyetler yürütenlere ödülleri takdim edildi.

AA muhabiri Rehimov'a da Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gelişmesi ve Azerbaycan'ın dünyada tanıtılmasına yönelik yaptığı haberler dolayısıyla "The Best Of Azerbaijan" ödülü verildi.

Törende, TRT Bakü muhabiri Fatih Avanos da ödüle layık görüldü.

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Anahtar Kelimeler:
AA CALISANI Azerbaycan ödül

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