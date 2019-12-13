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Azerbaycan’dan ABD Senatosu’nun sözde “Ermeni soykırımı” kararına kınama

POLİTİKA HABERLERİ  | 13.12.2019 17:41 | Son Güncelleme

Azerbaycan, ABD Senatosu’nun ’Ermeni soykırımı’nı tanıyan kararın kabul edilmesini kınadı.Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Leyla Abdullayeva ABD Senatosu’nda sözde ’Ermeni soykırımı’nı tanıyan kararın kabul edilmesini kınadı.

Azerbaycan, ABD Senatosu’nun ’Ermeni soykırımı’nı tanıyan kararın kabul edilmesini kınadı.
Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Basın Sözcüsü Leyla Abdullayeva ABD Senatosu’nda sözde ’Ermeni soykırımı’nı tanıyan kararın kabul edilmesini kınadı. ABD Senatosunun Ermeni soykırımını tanıma kararının tarihi sahteleştirmek ve siyasi baskı aracı olarak kullanma girişimi olduğunu vurgulayan Leyla Abdullayeva, "Kararın bilimsel ve tarihsel olarak tartışmalı ve şüpheli kaynaklara dayatılması, bu kararın amatör bir düzeyde yapılandırıldığının ve Ermeni lobisinin yalnızca kirli amaçlarına hizmet ettiğini kanıtlıyor” dedi.
Tarih, tarihçiler tarafından araştırılması gerektiğini belirten Abdullayeva, "ABD Senatosu, Ermenistan’ın Azerbaycan’a karşı devam eden askeri saldırısını, işgal altındaki bölgelerde bir milyondan fazla Azerbaycanlının etnik temizliğe maruz kalmasına, mültecilerin yaşadıkları sıkıntıları ve Hocalı Katliamı’na sessiz kalırken 1 asır önce yaşananlarla ilgili aldığı karar ABD Senatosu’nun çifte standartlar uyguladığını açık bir şekilde gösteriyor. Bu kararı ön yargılı ve yasal bir temeli olmadan bir belge gibi görüyoruz” diye konuştu.

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