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Azerbaycan’dan ABD’nin aldığı kararlara sert tepki

POLİTİKA HABERLERİ  | 30.10.2019 17:35 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hajiyev, “Ermenistan ve Ermeni lobisinin çevreleri kurgusal Ermeni soykırımını bir siyasi spekülasyon nesnesine dönüştürdü" dedi.ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye’ye yaptırım uygulanması ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hajiyev de tepki gösterdi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hajiyev, “Ermenistan ve Ermeni lobisinin çevreleri kurgusal Ermeni soykırımını bir siyasi spekülasyon nesnesine dönüştürdü" dedi.
ABD Temsilciler Meclisinde Türkiye’ye yaptırım uygulanması ve 1915 olaylarını "soykırım" olarak tanıyan yasa tasarısının kabul edilmesine Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hajiyev de tepki gösterdi. Hajiyev, bu kararın siyasi, hukuki ve tarihi bir dayanağı olmadığını ve Ermeni yanlısı lobi gruplarının çabaları sonucunda kabul edildiğini kaydetti. Hajiyev, "Ermenistan ve Ermeni lobisi, kurgusal Ermeni soykırımını bir siyasi spekülasyon nesnesine dönüştürdü. Böylece Güney Kafkasya’da ve diğer bölgelerde Ermenilerin işlediği suçları gizlemek istiyorlar. Bu nedenle Ermenistan, Türkiye’nin bu olayları ortak bir komisyon tarafından inceleme önerisini kabul etmiyor. Tarihin tahrif edilmesi, tarihi yeniden yazma girişimleri ve siyasi baskı amacıyla kullanımı kabul edilemez” diye konuştu.
Hajiyev, o dönemde meydana gelen olayların politikacılar tarafından değil, tarihçiler tarafından incelenmesi gerektiği yorumunda bulundu.

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