Azerbaycan'dan Avrupa'ya Doğalgaz Akışı Başladı

Azerbaycan Enerji Bakanlığı, Trans Adriyatik Boru Hattı (TAP) üzerinden Avrupa’ya doğalgaz tedariğinin başlatıldığını açıkladı.

Bazı yetkililer bugünü ‘tarihi bir gün’ olarak nitelendirdi.

TAP, Avrupa ülkelerinin Rus doğal kaynaklarına bağımlılığının önüne geçilmesini sağlama amacıyla Avrupa Komisyonu’nun da desteğiyle kurulan bir boru hattı.

Avrupa’nın doğalgaz piyasasının yüzde 34’lük bir bölümünü kontrol altında tutan Rusya, Türkiye ve Avrupa ülkelerine bu sektördeki ihracatını da arttırma çalışmalarını sürdürüyor. Rusya’nın, bu yıl bu piyasaya sürdüğü 171-172 milyar metreküp doğalgaz hacmini gelecek yıl 183 milyar metreküpe çıkaracağı tahmin ediliyor.

Avrupa’nın yıllık 500 milyarlık doğalgaz tüketiminin büyük bir çoğunluğu elektrik üretiminde kullanılıyor.

TAP, 40 milyar dolar değerindeki, Azerbaycan’dan Avrupa’ya uzanan Güney Gaz Koridoru projesinin bir parçası ve Hazar Denizi’nden çıkarılan doğalgazın aktarımında kullanılmak üzere kuruldu.

Türkiye’ye halihazırda doğalgaz tedarik eden Azerbaycan’ın 2021 yılında İtalya’ya 8, Yunanistan ve Bulgaristan’a da 2 milyar metreküp doğalgaz göndermesi bekleniyor.