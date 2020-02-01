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Azerbaycan'dan, Çin'den tahliye edilen vatandaşları için Türkiye'ye teşekkür

GÜNCEL HABERLERİ  | 01.02.2020 18:57 | Son Güncelleme

Azerbaycan'dan, Çin'den tahliye edilen vatandaşları için Türkiye'ye teşekkür

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs salgını dolayısıyla Çin'den Türk vatandaşları ile birlikte Azerbaycan vatandaşlarının da Türk Silahlı Kuvvetlerine ait kargo uçağı ile tahliye edilmesi dolayısıyla Türkiye'ye teşekkür edildi.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in iradeleri ve iki ülke arasındaki kardeşlik ruhuna uygun olarak, Çin'in Vuhan kentinden kendi vatandaşlarının da tahliye edildiği belirtilen açıklamada, "Bu bağlamda, kardeş Türkiye'ye şükranlarımızı sunarız. Bu, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki kardeşliğin en açık örneklerinden biridir." ifadesine yer verildi.

Tahliye edilen Azerbaycan vatandaşlarının, 2 hafta Türkiye'de karantina altında tutulduktan sonra Azerbaycan'a dönecekleri bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs Azerbaycan çin tahliye

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