HABER

Azerbaycan'dan Ermenistan'a "işgale son ver" çağrısı

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2019 22:02 | Son Güncelleme

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev: - "Önce Ermenistan'ın topraklarımız üzerindeki askeri işgaline son verilmeli. Ancak bu gerçekleştiğinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsayıcı barış için ileriye dönük çalışmalar yapmayı sürdürebiliriz"

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi taleplerine uygun olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkması gerektiğini belirterek, "Önce Ermenistan'ın topraklarımız üzerindeki askeri işgaline son verilmeli. Ancak bu gerçekleştiğinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsayıcı barış için ileriye dönük çalışmalar yapmayı sürdürebiliriz." dedi.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim'in ev sahipliğinde büyükelçilikte düzenlenen "Yeni Küresel Diplomasi Çağında Azerbaycan" başlıklı konferansa, Ankara'da görev yapan çok sayıda yabancı misyon temsilcisi, diplomat ve üniversite öğrencisi katıldı.

Büyükelçi İbrahim, konferansta yaptığı konuşmada, konferansın, "Azerbaycan Cumhuriyeti'nin Diplomatik Hizmetlerinin 100'üncü Yılı" kutlamaları kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hacıyev ise Azerbaycan'ın dış politikasına ilişkin konuşmasında, ülkenin bağımsızlığını ilan etmesinden bu yana her alanda ilerleme kaydettiğine dikkati çekti.

Hacıyev, ülkesinin "en iyi refah paylaşılan refahtır" anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

- "Ermenistan kendi kendini izole eden bir ülkeye dönüştü"

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgaline son vermesi gerektiğini vurgulayan Hacıyev, "Bu durumun asıl kurbanı ve tutsağı Ermenistan'dır. 'Hangi açıdan?' diye sorulacak olursa, Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek daha fazla refah elde edeceğini ve basitçe topraklarını genişleteceğini düşündü. Ama bir başka ülkenin topraklarını işgal etmek şeklindeki bu Orta Çağ tutumun sonucu olarak birçok açıdan kendisi kaybetti. Öncelikle, Ermenistan kendi kendini izole eden bir ülkeye dönüştü. Siyasi ve ekonomik krizlerle karşı karşıya kaldı." diye konuştu.

Hacıyev, Ermenistan'ın yapıcı adım atması durumunda iki ülke arasındaki sorunlara çözüm bulunabileceğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi taleplerine uygun olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkması gerektiğini vurguladı.

İşgal devam ettiği sürece barıştan bahsedilemeyeceğini söyleyen Hacıyev, "Önce Ermenistan'ın topraklarımız üzerindeki askeri işgaline son verilmeli. Ancak bu gerçekleştiğinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsayıcı barış için ileriye dönük çalışmalar yapmayı sürdürebiliriz. Bunun bir oyun olmadığını, karşılıklı 'kazan kazan' durumu olduğunu da söyledik. Bu süreçte kazanan ya da kaybeden olmayacaktır. Daha geniş bir bölgesel iş birliğinden her iki taraf, özellikle de Ermenistan faydalanacaktır." dedi.

Hacıyev, Azerbaycan'ın çok yönlü bir dış politika izlediğini belirterek, ülkesinin hem komşuları Türkiye, İran ve Rusya ile çok iyi ve etkin bir iş birliği yürüttüğünü hem de Avrupa Birliği, ABD ve Çin ile de etkin ilişkiler ve iş birliği bağları kurduğunu anlattı.

Hacıyev, "Azerbaycan'ın ikili ilişkilerde önceliği karşılıklı saygı, karşılıklı yarar temelinde iş birliği ve iç işlerine müdahale etmeme şeklindeki temel prensiplerdir." diye konuştu.

Arazinin ortasında doğal jakuziArazinin ortasında doğal jakuzi
Cinayet şüpheli 75 yaşındaki yaşlı adam tutuklandıCinayet şüpheli 75 yaşındaki yaşlı adam tutuklandı
Ağrı'da sel felaketi: Çok sayıda ölü varAğrı'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkan Ermenistan

En Çok Okunan Haberler

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

AK Parti'den yeni askerlik düzenlemesi açıklaması

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

Erdoğan'dan 'ortak yayın' için ilk yorum!

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

Ziraat Bankası duyurdu: Bugün başlıyor

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

'400 bin liramı aldı! Yalancı ve dolandırıcı'

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

İsmail Küçükkaya için MHP'den çok sert açıklama

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

Seçime günler kala flaş karar: Sandığa gitmeyeceğiz

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Ekrem İmamoğlu - Binali Yıldırım ortak canlı yayını saat kaçta başlayacak?

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Babalarımız için en güzel uzun ve kısa mesajlar

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Çok acı haber! YKS'ye girmişti... Henüz 20 günlük babaydı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Ağrı'da sel: 4 ölü

Ağrı'da sel felaketi: Çok sayıda ölü var

İstanbul Okmeydanı'nda lüks araca silahlı saldırı! Yaralılar var

İstanbul'da silahlı saldırı! Yaralılar var

Mardin'de işçileri taşıyan minibüs devrildi: 16 yaralı

Minibüs devrildi: Çok sayıda yaralı var

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

Gri kategoride yer alan terörist etkisiz hale getirildi !

CHP’den imamlara mektup

CHP’den imamlara mektup

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

Şule Çet davasında yeni gelişme! Plazada keşif yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.