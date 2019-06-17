Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış Politika Meseleleri Daire Başkanı Hikmet Hacıyev, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi taleplerine uygun olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkması gerektiğini belirterek, "Önce Ermenistan'ın topraklarımız üzerindeki askeri işgaline son verilmeli. Ancak bu gerçekleştiğinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsayıcı barış için ileriye dönük çalışmalar yapmayı sürdürebiliriz." dedi.

Hacıyev, ülkesinin "en iyi refah paylaşılan refahtır" anlayışıyla hareket ettiğini vurguladı.

- "Ermenistan kendi kendini izole eden bir ülkeye dönüştü"

Ermenistan'ın Azerbaycan topraklarındaki işgaline son vermesi gerektiğini vurgulayan Hacıyev, "Bu durumun asıl kurbanı ve tutsağı Ermenistan'dır. 'Hangi açıdan?' diye sorulacak olursa, Ermenistan, Azerbaycan topraklarını işgal ederek daha fazla refah elde edeceğini ve basitçe topraklarını genişleteceğini düşündü. Ama bir başka ülkenin topraklarını işgal etmek şeklindeki bu Orta Çağ tutumun sonucu olarak birçok açıdan kendisi kaybetti. Öncelikle, Ermenistan kendi kendini izole eden bir ülkeye dönüştü. Siyasi ve ekonomik krizlerle karşı karşıya kaldı." diye konuştu.

Hacıyev, Ermenistan'ın yapıcı adım atması durumunda iki ülke arasındaki sorunlara çözüm bulunabileceğini vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi taleplerine uygun olarak Ermenistan ordusunun Azerbaycan topraklarından çıkması gerektiğini vurguladı.

İşgal devam ettiği sürece barıştan bahsedilemeyeceğini söyleyen Hacıyev, "Önce Ermenistan'ın topraklarımız üzerindeki askeri işgaline son verilmeli. Ancak bu gerçekleştiğinde Azerbaycan ve Ermenistan arasında kapsayıcı barış için ileriye dönük çalışmalar yapmayı sürdürebiliriz. Bunun bir oyun olmadığını, karşılıklı 'kazan kazan' durumu olduğunu da söyledik. Bu süreçte kazanan ya da kaybeden olmayacaktır. Daha geniş bir bölgesel iş birliğinden her iki taraf, özellikle de Ermenistan faydalanacaktır." dedi.