Azerbaycan'dan geçen yıl yapılan uçuşlarda İstanbul 1. sırada yer aldı

BAKÜ (AA) - Azerbaycan'dan 2019'da yapılan uçuşlarda İstanbul birinci, Antalya sekizinci sırada yer aldı.

Bakü Haydar Aliyev Havalimanı'ndan yapılan açıklamada, 2019'da havalimanını 4,73 milyon yolcunun kullandığı, bu rakamın 2018'e göre yüzde 7 fazla olduğu bildirildi. Açıklamada, Azerbaycan'daki uluslararası havalimanlarından yıl içerisinde toplam 5,56 milyon yolcunun taşındığı kaydedildi.

Azerbaycan Hava Yolları (AZAL) ve alt şirketi Buta Airways 2019'da 2 milyon 602 bin rakamı ile Azerbaycan havalimanlarından en fazla yolcu taşıyan iki firma olurken, Türk Hava Yolları (THY) 492 bin yolcu sayısı ile üçüncü sırada yer aldı.

THY'yi 237 bin rakamı ile FlyDubai, 193 bin rakamı ile Aeroflot, 169 bin rakamı ile AirArabia hava yolu şirketleri takip etti.

Açıklamaya göre, Bakü'den yurt dışı ve içine yapılan uçuşlarda ilk 10 güzergah içinde İstanbul birinci sırada yer aldı.

İstanbul'u Moskova, Nahçıvan, Dubai, Şarika, Kiev ve Tiflis kentleri izlerken, Antalya sekizinci sırada yer aldı. Bu kentleri takip eden Doha ve Tahran da ilk 10 içinde yer alan kentler oldu.

