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Azerbaycan'dan iade edilen FETÖ şüphelisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 31.01.2019 18:24 | Son Güncelleme

Türkiye'ye iade edilen FETÖ'nün Azerbaycan'daki sorumlusu İbrahim Eker, savcılık sorgusunun ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) Azerbaycan'daki gazete matbaasının işletmeciliğini yapan ve Türkiye'ye iade edilen İbrahim Eker'in tutuklanmasına karar verildi.

Türkiye'ye iade edildikten sonra Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünde tutulan şüpheli, bugün öğle saatlerinde Ankara Adliyesine getirildi.

Cumhuriyet Savcısı Adem Akıncı, ifadesini aldığı Eker'i tutuklama talebiyle nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk etti.

Nöbetçi Ankara 5. Sulh Ceza Hakimi Ali Keleş de Eker'in tutuklanmasına karar verdi.

Örgütün Azerbaycan'da çıkan gazetesinin matbaasını işleten ve FETÖ'nün bu ülkedeki sorumlularından olan Eker, iki Azerbaycanlı polis eşliğinde hava yoluyla İstanbul'a getirilmiş, daha sonra sorgulanmak üzere Ankara'ya gönderilmişti.

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Azerbaycan FETÖ

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