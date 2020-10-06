Azerbaycan'dan misket bombası kullandığı iddialarına yalanlama: Bombaları Ermenistan kullanıyor

Uluslararası Af Örgütü, pazartesi günü yayımladığı bir açıklamada, Azerbaycan'ın Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarında yasaklı olan misket bombası (parça tesirli bomba) kullanımını tespit ettiğini duyurdu.

Sivillerin misket bombasından zarar gördüğü belirtilen yazıda, Dağlık Karabağ'ın başkenti Hankendi'den hafta sonu gelen görüntülerde misket bombası kullanıldığının göründüğü ve bunun gerçeklerle uyumlu olduğu belirtiliyor. Açıklama, yönetimin hem başkentte hem Şuşi'de sivillerin hayatını kaybettiğini duyurduğu bilgisine de yer veriyor.

Örgütün Uluslararası Kriz uzmanları, görüntülerin çekildiği, Hankendi'deki sivillerin yaşadığı bölgeyi tespit etti. Burada Azerbaycan güçlerinin kullandığı İsrail yapımı M095 DPICM misket bombalarını da tanımladı.

Azerbaycan iddiaları yalanlıyor

İddiaları sorduğumuz Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Dış İlişkiler Danışmanı ve Sözcüsü Hikmet Hacıyev, bu iddiaların asılsız olduğunu, Azerbaycan'ın siviller üzerinde misket bombası kullanmadığını söyledi:

"Bu iddialar tamamıyla yanlıştır. Ermenistan'ın kendisi bugün misket bombası kullanmaya başladı. Azerbaycan mayın temizleme kurumu, Ermenistan'ın kullandığı bombaların izlerini tespit etti. Ülkemizin büyük şehirlerinde kalabalık şekilde yaşayan sivillerin olduğu bölgelerde misket bombaları kullanılıyor. Bu bombalar, enerji altyapımızı da hedef alıyor."