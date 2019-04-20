Azerbaycan'dan şehitler için taziye

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Savunma Bakanı Zakir Hasanov, Türkiye-Irak sınır hattında devam eden operasyonlarda şehit olan askerler için Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler'e taziye mesajı gönderdi.

Hasanov mesajında, kardeş Türkiye Cumhuriyeti'nin Irak sınırında sürdürdüğü terörle mücadele operasyonlarında hayatını kaybeden ve yaralanan askerlerin olduğu bilgisini derin üzüntü içinde öğrendiklerini belirtti.

Şehit askerler için Allah'tan rahmet, yaralı askerler için de şifa dileyen Hasanov, mesajında "Sizin acınız bizim acımızdır. Teröre karşı mücadelede daima kardeş Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanındayız ve tüm gücümüzle destekliyoruz." ifadelerine yer verdi.

