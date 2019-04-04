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Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 60 arttı

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.04.2019 15:52 | Son Güncelleme

Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısı yüzde 60 arttı

BAKÜ (AA) - Türkiye'nin Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri İrfan Çiftçi, Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelen turist sayısının yüzde 60 arttığını bildirdi.

Azerbaycan'da 18. Uluslararası Turizm ve Seyahat Fuarı (AİTF 2019) ziyarete açıldı. Bakü EXPO Merkezi'nde düzenlenen fuara Türkiye geniş katılım sağladı.

Bakü Büyükelçiliği Kültür ve Tanıtma Müşaviri Çiftçi, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Türkiye olarak AİTF'e her sene katıldıklarını belirtti.

Türkiye'nin dünyanın 5. turizm ülkesi olduğunu ve turizmde segmenti yükselten bir politika izlemeye başladığını ifade eden Çiftçi, Türkiye standında turizm firmalarının, birliklerin ve farklı şehirlerin temsilcilerinin yer aldığını kaydetti.

Azerbaycan ve Türkiye arasındaki turizm ilişkilerinin son 3 yılda çok iyi geliştiğini söyleyen Çiftçi, "Azerbaycan'dan Türkiye'ye gelişlerde yüzde 60 artış yakaladık. Bunu daha da artırmak ve aynı zamanda turistlerin segmentini yükseltmek, turizmin çeşitli destinasyonlarına yönlendirmek istiyoruz. 2017'de 400 bin civarında olan Azerbaycanlı turist sayısı 2018'de 700 bine ulaştı. Bu sene daha da artmasını bekliyoruz." dedi.

- Fuarda Türkiye standına yoğun ilgi

Azerbaycan'ın en önemli turizm etkinliği olarak bilinen fuarın ziyaretçileri, Türkiye standına yoğun ilgi gösterdi.

Özellikle 2019 yılının Göbeklitepe yılı ilan edilmesi sebebiyle tarihin bilinen ilk ve en büyük tapınağı olan Göbeklitepe'nin ön plana çıkartıldığı Türkiye standında turizm bölgeleriyle ilgili çeşitli broşürler ve hediyeler dağıtıldı.

Türkiye'nin Bakü Büyükelçisi Erkan Özoral da fuarı gezerek Kültür ve Tanıtma Müşaviri Çiftçi ve diğer yetkililerden bilgi aldı.

Bu yıl 18'incisi düzenlenen fuara 17 ülkeden 189 firma katılıyor.

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Anahtar Kelimeler:
AİTF Azerbaycan İrfan Çiftçi turizm

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