Azerbaycan'ın Cumhuriyet Güne'ne doğru

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 28 Mayıs Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü ve Diplomatik Hizmetin Oluşumu'nun 100. Yıl Dönümü resepsiyonla kutlandı.
Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Raşad Mamadov'un ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Kazakistan Dijital Gelişme, Savunma ve Havacılık Sanayisi Bakanı Askar Jumagaliyev, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Kırgızistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali'nin yanı sıra yabancı ülke diplomatik misyonları temsilcileri katıldı.
Jumagaliyev, yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın ekonomik kalkınma ve vatandaşların refahının artırılmasında büyük başarılar elde ettiğine dikkati çekerek, "Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı etkileşim tüm alanların gelişmesini sağladı." dedi.
Jumagaliyev ayrıca, ikili ilişkilerin gelişmesinde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katkılarının büyük olduğunu kaydetti.
Büyükelçi Mamadov da milli lider Haydar Aliyev'in yürüttüğü siyasetin, halkın milli bilincinin gelişmesini sağladığını belirterek, 1991 yılında bağımsızlığını kazanan Azerbaycan'ın bayrak, hanedan arması ve milli marşı kabul ettiğini hatırlattı.
Azerbaycan topraklarının yüzde 20'sinin Ermenistan'ın işgali altında olduğunu anımsatan Mamadov, Azerbaycan'ın toprak bütünlüğünün geri kazandırılması gerektiğini, bu sorunun uluslararası hukuk temelinde adil şekilde çözülmesini desteklediklerini söyledi.
Mamadov, Azerbaycan'ın Avrupa'nın enerji güvenliğinin sağlanmasında önemli rol oynadığına işaret ederek, son 15 yılda ülke ekonomisinin 15 kat arttığını, ekonomiye yapılan yatırım miktarının 260 milyar doların üzerinde olduğunu aktardı.
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