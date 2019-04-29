Azerbaycan'ın Cumhuriyet Güne'ne doğru

NUR SULTAN (AA) - Kazakistan'ın başkenti Nur Sultan'da 28 Mayıs Azerbaycan'ın Cumhuriyet Günü ve Diplomatik Hizmetin Oluşumu'nun 100. Yıl Dönümü resepsiyonla kutlandı.

Azerbaycan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Raşad Mamadov'un ev sahipliğinde bir otelde düzenlenen resepsiyona, Kazakistan Dijital Gelişme, Savunma ve Havacılık Sanayisi Bakanı Askar Jumagaliyev, Türkiye'nin Nur Sultan Büyükelçisi Nevzat Uyanık, Kırgızistan'ın Nur Sultan Büyükelçisi Ceenbek Kulubayev, Uluslararası Türk Akademisi Başkanı Darhan Kıdırali'nin yanı sıra yabancı ülke diplomatik misyonları temsilcileri katıldı.

Jumagaliyev, yaptığı konuşmada, Azerbaycan'ın ekonomik kalkınma ve vatandaşların refahının artırılmasında büyük başarılar elde ettiğine dikkati çekerek, "Azerbaycan'ı stratejik ortak olarak görüyoruz. Ülkelerimiz arasındaki karşılıklı etkileşim tüm alanların gelişmesini sağladı." dedi.

Jumagaliyev ayrıca, ikili ilişkilerin gelişmesinde Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in katkılarının büyük olduğunu kaydetti.