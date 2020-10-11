Azerbaycan'ın Gence kentine saldırı

İki ülke birbirini ateşkese uymamakla suçluyor.Azerbaycan ile Ermenistan arasında Dağlık Karabağ'da devam eden çatışmalarda ateşkes ilan edilmesi sonrasında iki ülke birbirini ateşkesi ihlâl etmekle suçluyor. Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Ermenistan birlikleri tarafından gece yarısı, Azerbaycan’ın en büyük ikinci kenti olan Gence'ye düzenlenen saldırıda yedi kişinin hayatını kaybettiği, 33 kişinin de yaralandığı duyuruldu.

Cuma gecesi Azerbaycan ve Ermenistan Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'un arabuluculuğunda Moskova'da yapılan görüşmelerde ateşkes ilan edilmesi ve "ciddi müzakereler yapılması" konusunda uzlaşma sağlamıştı. Ancak iki taraf birbirine ateşkesi delme suçlaması yöneltiyor. "Bakupost"in haberine göre Gence saldırısı dışında Bakü’de gece yarısı bir binaya düzenlenen saldırıda üç kişi öldü, 40 kişi de yaralandı.

Ermenistan da Azerbaycan'a saldırı suçlamasında bulundu. Ermenistan, Azerbaycan birliklerinin cumartesi öğleden sonra saldırılarını devam ettirdiğini duyurdu. Dışişleri Bakanı Zohrab Mnatsakanyan Twitter hesabından yaptığı açıklamada, Azerbaycan ordusunun Dağlık Karabağ’ın başkenti Hankendi'ye saldırılarını gece yarısı da sürdürdüğünü söyleyerek, "Çirkin bir saldırı" ifadesini kullandı. Bakan iki tarafı da ateşkese saygı göstermeye ve uygulamaya çağırdı.