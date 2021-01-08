Azerbaycan’ın Hocavend ilinde 62 kişilik Ermeni sabotaj grubunun üyeleri gözaltına alındı

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e yazdığı mektupta Hocavend ilinde düzenlenen anti terör operasyonu sonucunda 62 kişilik Ermeni sabotaj grubunun üyelerinin gözaltına alındığını açıkladı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanı Ceyhun Bayramov, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres’e Ermenistan’ın uluslararası hukuka aykırı hareketlerine ilişkin mektup yazdı. Bayramov tarafından yazılan mektupta, 10 Kasım’da Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan arasında imzalanan anlaşmanın ardından Dağlık Karabağ’daki çatışmalardan etkilenen tüm bölgelerde kapsamlı bir onarma ve yenileme çalışmasına başlandığı bir dönemde, Ermenistan’ın bölgedeki barışı, işbirliğini ve kalkınmayı tehdit eden faaliyetleri hakkında bilgi verildi. Ermeni silahlı kuvvetlerinin, Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Hocavend bölgesindeki sabotaj faaliyetlerine de değinilen mektupta, Azerbaycan’ın gerçekleştirdiği terörle mücadele operasyonu sonucu, Ermeni sabotaj grubunun 62 üyesinin gözaltına alındığı belirtiliyor. Mektupta, ateşkes anlaşmanın imzalanmasından bir ay sonra Ermenistan askerlerinin Azerbaycan’ın uluslararası alanda tanınan topraklarında gerçekleştirdiği bu tür sabotaj faaliyetlerinin, Ermenistan’ın uluslararası hukuk ilkelerini ve ateşkes anlaşmasının yükümlülüklerini büyük ölçüde ihlal ettiğinin kanıtı olduğu aktarıldı.

