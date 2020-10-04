Azerbaycan’ın ikinci büyük şehrine Ermenistan’dan roketli saldırı

Azerbaycan işgal altındaki topraklarını Ermenistan’dan kurtarmaya yönelik yaptığı operasyonlarına devam ederken, Ermenistan ordusu yine sivilleri hedef aldı. Ermenistan’ın, Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’ye roketlerle gerçekleştirdiği saldırı sonucu yaralılar olduğu öğrenildi.

Azerbaycan, Ermenistan’ın işgali altındaki topraklarını kurtarmak için başlattığı mücadelesini sürdürüyor. Operasyonlar devam ederken, Ermenistan da sivilleri de hedef alıyor. Ermenistan, Azerbaycan’ın ikinci büyük şehri Gence’ye roketle saldırdı. Saldırıda bir binaya roket isabet ederken, yaralılar olduğu öğrenildi.

Toplam 22 sivil şehit

Öte yandan, Ermenistan saldırılarında bugüne kadar hayatını kaybeden toplam sivil şehit sayısı Beylagan’dan 2 kardeşin hayatını kaybetmesiyle toplam 22 oldu. Yaralı sayısı ise 60’tan fazla oldu.

