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Azerbaycan’ın işgalden kurtardığı Fuzuli’de mayın patlaması: 1 ölü, 2 yaralı

02.02.2021 17:51 | Son Güncelleme:
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Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Fuzuli kentinde, Ermeni askerleri tarafından döşenen mayının patlaması sonucu Azerbaycan vatandaşı 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil ise yaralandı.Azerbaycan tarafından Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde, Ermeni askerleri tarafından döşenen mayın patladı.

Azerbaycan’ın Ermenistan işgalinden kurtardığı Fuzuli kentinde, Ermeni askerleri tarafından döşenen mayının patlaması sonucu Azerbaycan vatandaşı 1 sivil hayatını kaybetti, 2 sivil ise yaralandı.
Azerbaycan tarafından Ermenistan’ın işgalinden kurtarılan Fuzuli kentinde, Ermeni askerleri tarafından döşenen mayın patladı. Azerbaycan Mayın Temizleme Ajansı (ANAMA) tarafından yapılan açıklamada, Fuzuli kentinde yer alan Yukarı Yağlıvend köyüne gitmeye çalışan 3 sivilin, Ermeni askerleri tarafından döşenen mayına hedef olduğu belirtildi. Yaşanan patlamada Azerbaycan vatandaşı 1 sivilin hayatını kaybettiği, 2 sivilin ise yaralandığı kaydedildi.

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