Azerbaycan’ın on milyonuncu vatandaşı Mihriban Hesenova, Bakü’de dünyaya geldi.

Azerbaycan’ın on milyonuncu vatandaşı dünyaya geldi. Başkent Bakü’de Dağlık Karabağ asıllı Nigar Ocakova ve Rauf Yunus Hasanov çiftinin kızları, 6 Nisan’da dünyaya gözlerini açtı. Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve eşi Mihriban Aliyeva, bugün Cumhuriyet Yenidoğan Merkezinde aileyi ziyaret ederek, yeni doğan bebeği, ailesini ve Azerbaycan halkını tebrik etti. Azerbaycan’ın on milyonuncu vatandaşı olan Mihriban bebeğin 3,6 kilo ağırlığında ve 52 santimetre boyunda olduğu belirtildi.