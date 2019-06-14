"Azerbaycan'ın sevinci sevincimiz, kederi kederimizdir"

Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, "Azerbaycan dostumuzun, kardeşimizin sevinci bizim sevincimiz, Azerbaycan'ın hüznü, kederi, bizim kederimiz, bizim hüznümüz olmuştur ve olmaya da devam edecektir." dedi. Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliğinde Büyükelçi Hazar İbrahim'in ev sahipliğinde "Azerbaycan Cumhuriyetinin 101. Yılı Milli Günü, Azerbaycan Silahlı Kuvvetlerinin 101. Yılı, Azerbaycan Cumhuriyetinin Diplomatik Hizmetlerinin 100. Yılı" kutlamaları kapsamında resepsiyon verildi. Resepsiyona Bakan Kasapoğlu'nun yanı sıra Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Kamu Başdenetçisi Şeref Malkoç, Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, başkentteki diplomatik ve askeri misyon temsilcileri katıldı. Bakan Kasapoğlu, Azerbaycan ile Türkiye'nin "tek millet, iki devlet" olarak gerçek anlamda hem dost hem kardeş ülkeler olduğunu vurguladı.

Azerbaycan'ın 1991'de bağımsızlığını yeniden kazanması ile ilişkilerin hızla yükselişe geçtiğini ve bugünkü halini aldığını kaydeden Kasapoğlu, iki ülkeyi "birbirinin önde gelen siyasi ve ticari ortağı" olarak tanımladı. Kasapoğlu, şöyle konuştu: "Gurur duyulacak somut pek çok projede de bunu taçlandırmış durumdayız. Halklarımızı birbirine bağlayan ortak kültürümüz, tarihimiz, dilimizin yanı sıra ekonomilerimiz de hayata geçirdiğimiz pek çok mega proje ile birbirine adeta kenetlenmiş bir vaziyettedir. Bakü-Tiflis-Ceyhan boru hattı, Bakü-Tiflis-Erzurum doğal gaz boru hattı, Bakü-Tiflis-Kars demir yolu, TANAP doğal gaz boru hattı ve Star rafinerisi hepimizin haklı bir şekilde gurur duyacağımız projelerin en önde gelenleridir. Stratejik düzeyde ilişkilerimizin somut meyveleri olan bu projeler, aynı zamanda müşterek coğrafyamızda barışa, istikrara ve refaha katkı yapmakta, bölgemizi küresel ölçekte ekonomik cazibe merkezi noktasında çok avantajlı hale getirmektedir. Ülkelerimiz arasındaki sarsılmaz bağları daha da kuvvetlendirecek pek çok projeye yönelik olan irademiz ve çalışmalarımız hızla devam etmektedir."

- "Ortaklığı yukarı seviyelere çıkarmak asli görevimiz" Yukarı Karabağ sorununa değinen Kasapoğlu, Türkiye olarak sorunun barışçıl çözümü için Azerbaycan'ın ortaya koyduğu bütün çabaları desteklediklerini anımsattı. Kasapoğlu, "Yukarı Karabağ sorununun en kısa zamanda Azerbaycan'ın toprak bütünlüğü içinde uluslararası hukuk kuralları ve ilgili Birleşmiş Milletler (BM) kararları çerçevesinde çözüme kavuşturulmasını temenni etmekteyiz. Azerbaycan dostumuzun, kardeşimizin sevinci bizim sevincimiz, Azerbaycan'ın hüznü, kederi, bizim kederimiz, bizim hüznümüz olmuştur ve olmaya da devam edecektir." dedi. Haydar Aliyev'in temellerini attığı ilişkilerin bugünkü seviyelere yükselmesinde en büyük katkının İlham Aliyev'e ait olduğunu söyleyen Kasapoğlu, "Aliyev'in istikrarla ve dirayetli liderliğiyle Türkiye-Azerbaycan ilişkilerine gönül vermiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın tesis ettiği samimi diyaloğu Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinde kuşkusuz bulunmaz bir nimet olarak addediyoruz." ifadesini kullandı.