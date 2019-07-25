Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırması

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasına ilişkin iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halkların serbest dolaşımının sağlanmasını zorunlu kıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı ilişkilerin ulusal lider Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerine uygun en üst düzeyde olduğu ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla ikili ilişkilerin başarıyla geliştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık, ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest dolaşımının sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu açıdan, Azerbaycan'ı 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip vatandaşları için 1 Eylül'den itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor."