HABER

Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 14:16 | Son Güncelleme

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı: - "Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık, ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest dolaşımının sağlanmasını zorunlu kılmıştır" - "Azerbaycan'ı 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip vatandaşları için 1 Eylül'den itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor"

BAKÜ (AA) - Azerbaycan Dışişleri Bakanlığınca, Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasına ilişkin iki ülke arasındaki kapsamlı stratejik ortaklığın, vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halkların serbest dolaşımının sağlanmasını zorunlu kıldığı belirtildi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada, Azerbaycan ile Türkiye arasındaki tarihi kültürel köklere, dostluk, kardeşlik ve dayanışmaya dayalı ilişkilerin ulusal lider Haydar Aliyev'in "bir millet, iki devlet" sözlerine uygun en üst düzeyde olduğu ifade edildi.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ve Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın çabalarıyla ikili ilişkilerin başarıyla geliştiğine işaret edilen açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Azerbaycan ve Türkiye arasındaki kapsamlı stratejik ortaklık, ülkelerimiz arasında vize alanında iş birliğinin ele alınmasını ve halklarımızın serbest dolaşımının sağlanmasını zorunlu kılmıştır. Bu açıdan, Azerbaycan'ı 30 güne kadar ziyaret etmek isteyen Türkiye Cumhuriyeti'nin geçerli ulusal pasaportuna sahip vatandaşları için 1 Eylül'den itibaren vize talebi karşılıklı şekilde iptal ediliyor."

- Kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine katkı sağlanacak

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığının, vize şartının iptaliyle ilgili Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığına nota gönderdiği bilgisi paylaşılan açıklamada, Azerbaycan'da 30 günden fazla kalmak isteyen Türk vatandaşlarının statüsünün, Azerbaycan'ın ilgili yasalarıyla düzenlendiği belirtildi.

Açıklamada, Türkiye'nin Azerbaycan vatandaşlarına 30 güne kadar vize muafiyeti uyguladığı hatırlatılarak Azerbaycan'ın kararının iki ülke arasındaki kardeşlik ve dostluk ilişkilerinin geliştirilmesine büyük katkı sağlayacağı yinelendi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını duyurmuştu.

Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...Yer: İstanbul! Korku dolu anlar...
Saklambaç oynarken bacağı mazgala sıkışan Masal'ı itfaiye kurtardıSaklambaç oynarken bacağı mazgala sıkışan Masal'ı itfaiye kurtardı
GÜNCELLEME - Gebe kedinin pitbullun önüne atılıp parçalatılmasıGÜNCELLEME - Gebe kedinin pitbullun önüne atılıp parçalatılması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı Çavuşoğlu Türkiye vize

En Çok Okunan Haberler

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Kocaeli'de dehşet! Sokak ortasında eski eşini vurup intihar etti

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Sütyeni gören polis şaştı kaldı!

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

Piyasalardan faiz kararına ilk tepki

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Siz iki çapsız soytarıya söylüyorum...'

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

'Kuzey Kore iki füze ateşledi' iddiası

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Flaş atama!

İlginizi Çekebilir

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Amazon Türkiye’nin saat başı değişen günün fırsatlarını keşfedin!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Ankara'da diplomata silahlı saldırı!

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Trendyol’un en uygun fiyatları en yeni ürünlerini sizin için araştırdık.

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Ankara'da 'avcı kız' operasyonu!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Erdoğan'ın imzasıyla yayımlandı! Görevden alındılar!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Bodrum'da 5 yıldızlı otelde silahlı saldırı! Yaralılar var

Son dakika Ordu'da feci kaza! Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı

Yolcu otobüsü ile minibüs çarpıştı: Ölü ve yaralılar var

Kahreden anlar! Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Çocuk damadın vurulma anı kamerada

Son dakika: Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Milli Savunma Bakanlığı'ndan S-400 ve Patriot açıklaması

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Kocaeli'deki dehşetin görüntüleri ortaya çıktı

Suriye sınırına askeri sevkiyat

Suriye sınırına askeri sevkiyat

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.