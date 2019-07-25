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Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına uygulanan vizeyi kaldırması

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2019 16:36 | Son Güncelleme

THY, geçen yıl ile bu senenin ilk 6 ayında icra edilen tarifeli seferlerle toplam 695 bin 600 yolcuyu Azerbaycan'a götürdü

İSTANBUL (AA) - Türk Hava Yolları (THY), geçen yıl ile bu senenin ilk 6 ayında icra edilen tarifeli seferlerle 695 bin 600 yolcuyu Azerbaycan'a taşıdı.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Azerbaycan'ın Türk vatandaşlarına yönelik vize uygulamasını 1 Eylül'den itibaren kaldıracağını açıklaması, THY'nin bu ülkeye düzenlediği tarifeli seferleri gündeme getirdi.

THY'den alınan bilgiye göre, milli hava yolu şirketi, 2018'de icra edilen tarifeli seferlerle 459 bin 500 yolcuyu bu ülkeye taşıdı.

Şirket, bu yılın ilk 6 ayında ise 236 bin 100 yolcuyu Türkiye ile Azerbaycan arası uçuşlarda misafir etti.

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Azerbaycan sefer THY vize yolcu

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