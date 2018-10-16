"Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolara çıkacak"

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, "Bugün Azerbaycan, Türkiye'nin en büyük yatırımcısı. Bu yılın sonunda Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolara çıkacaktır." dedi.

İbrahim, Amasya Üniversitesince İpekköy Kampüsü'nde düzenlenen "Azerbaycan'ın 100. Yılı Türkiye İlişkileri ve Bölgesel Güvenlik" konferansında yaptığı konuşmada, Azerbaycan ve Türkiye'nin tek millet, iki devlet olduğunu, bunun iki devlete de güç kattığını dile getirdi.

Azerbaycanlı iş adamlarının Türkiye'de yatırım yaptığını belirten İbrahim, şöyle devam etti:

"Bugün Azerbaycan, Türkiye'nin en büyük yatırımcısı. Bu yılın sonunda Azerbaycan'ın Türkiye'ye yatırımları 20 milyar dolara çıkacaktır. Hiçbir zaman gerçekleşmeyecek gözüyle bakılan Bakü-Tiflis-Ceyhan Petrol Boru Hattı, Bakü-Tiflis Erzurum Doğal Gaz Boru Hattı, Trans Anadolu Doğal Gaz Boru Hattı ve Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Projesi, iki kardeş ülkenin iş birliği sayesinde hayata geçti. Bu projelerle bölgeye ekonomik kalkınmanın geleceğine inanıyorum."