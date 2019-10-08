HABER

Azerbaycan’ın yeni Başbakanı belli oldu

POLİTİKA HABERLERİ  | 08.10.2019 11:58 | Son Güncelleme

Azerbaycan Milli Meclisi, Nevruz Memmedov’un istifasının ardından ülkenin yeni başbakanını belirlemek için toplandı.

Azerbaycan Milli Meclisi, Nevruz Memmedov’un istifasının ardından ülkenin yeni başbakanını belirlemek için toplandı. Meclis Başkanı Oktay Esedov başkanlığında toplanan meclis Azerbaycan’ın yeni Başbakanının Ekonomiden Sorumlu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Ali Asadov’un atanmasını görüştü. Ali Esedov, yapılan oylamayla Azerbaycan’ın yeni Başbakanı seçildi. Başbakan Esedov, oylamadan sonra yaptığı konuşmada, kendisine duyulan güven için teşekkür etti.
Bugün istifa eden Azerbaycan Başbakanı Novruz Mammadov, 21 Nisan 2018’den itibaren bu göreve getirilmişti.

PARTNERGöbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?Göbek yağları nasıl erir? Göbek yağlarını eritme yöntemleri nelerdir?
Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar varMansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var
Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değilFuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

En Çok Okunan Haberler

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

Türkiye'yi tehdit eden Trump'tan yeni açıklama geldi!

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

MasterChef'te gergin anlar! Yarışmacıyı böyle kovdu

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Emeklilikte yaşa takılanlarla ilgili Bakan Albayrak'tan önemli açıklama

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Flaş operasyon! Kritik isimlere gözaltı kararı...

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

Türkiye'ye Suriye operasyonu için teklif: Yardıma hazırız

İlginizi Çekebilir

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

"Bitmeden Yakala" fırsatları Amazon'da seni bekliyor. Birçok kategorideki özel fırsatları kaçırmayın!

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 'yüzde 50+1' açıklaması

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Telefonu en uygun fiyatlarla yenileme zamanı

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

Meral Akşener'den 'Erdoğan'ı destekler misiniz?' sorusuna yanıt

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

MHP lideri Bahçeli taburcu oldu

Diğer Haberler
Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Mansur Yavaş: 10 bin lira maaş alan çaycılar var

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Fuat Oktay: Türkiye tehditlerle hareket edecek bir ülke değil

Meral Akşener'den 'operasyon' açıklaması! Trumpa'a tepki, hükümete destek

Meral Akşener'den Trumpa'a tepki, hükümete destek!

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Kalın'dan Graham'ın 'NATO' çağrısına tepki

Numan Kurtulmuş'tan önemli açıklamalar

'Bir savaşa giriyoruz, kazanacağız'

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'a yatırım yapın

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Sırbistan'a yatırım yapın

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.