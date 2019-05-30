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Azerbaycanlı 3 kız kardeşin Kapadokya sevgisi

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.05.2019 11:14 | Son Güncelleme

AZERBAYCANLI kız kardeşler Ayten, Aysel ve Fidan Huseynova, fotoğraflarından hayran kaldıkları Kapadokya'yı görmek için Nevşehir'e geldi.

Azerbaycanlı 3 kız kardeşin Kapadokya sevgisi

Olcay DÜZGÜN/NEVŞEHİR, (DHA)- AZERBAYCANLI kız kardeşler Ayten, Aysel ve Fidan Huseynova, fotoğraflarından hayran kaldıkları Kapadokya'yı görmek için Nevşehir'e geldi. Kız kardeşler, Göreme beldesinde saat 05.30'da havalanan sıcak hava balonları önünde fotoğraf çektirdi.
Azerbaycanlı kız kardeşler avukat Ayten, doktor Aysel ve finans uzmanı Fidan Huseynova, internette fotoğraflardan gördükleri Kapadokya'yı ve sıcak hava balonlarını görmek için Nevşehir merkeze bağlı Göreme beldesine geldi. 3 kız kardeş, saat 05.30'da, sıcak hava balonlarının havalandığı alanda fotoğra çektirdi. Huseynova kardeşler, balonlar ve Kapadokya manzarasını arkalarına alarak, Göreme'den kiraladıkları fotoğrafçıya poz verdi.
Ayten Huseynova, Kapadokya ve sıcak hava balonlarını internette fotoğraflarda gördüklerini ve çok beğendiklerini söyleyerek, "Azerbaycan'dan geldik. Kapadokya'yı çok sevdik, beğendik. Çok doğal tarihi yerleri var. Fotoğraf çektirmek için çok güzel bir yer. Buraya başka zaman yine gelmek isterim. Dünyanın hiçbir yerinde böyle bir manzara yok. Burayı herkese tavsiye edeceğiz" dedi.
Kapadokya'ya hayran kaldıklarını belirten Aysel Huseynova ise, "Buraları çok beğendim. Çok güzel. Buraya bir kez daha gelmek isterim. Burayı fotoğraflarda görüp, çok beğendik. Biz artık her yıl buraya geleceğiz" diye konuştu.

FOTOĞRAFLI

Azerbaycanlı 3 kız kardeşin Kapadokya sevgisiAzerbaycanlı 3 kız kardeşin Kapadokya sevgisiAzerbaycanlı 3 kız kardeşin Kapadokya sevgisiAzerbaycanlı 3 kız kardeşin Kapadokya sevgisi

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