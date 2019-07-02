Azerbaycanlı anne ve kızın 'İnce Eller' sergisi sanatseverlerle buluştu

İSTANBUL (AA) - Azerbaycanlı ressam Aynur Paşayeva ve 14 yaşındaki kızı Maryam Paşalı'nın yağlı ve akrilik tablolar ile tezhip eserlerinden oluşan "İnce Eller" sergisi açıldı.

Küratörlüğünü Ömer Över'in yaptığı, Esentepe'deki bir alışveriş merkezindeki serginin açılışına çok sayıda sanatsever katıldı.

Çoğunluğu Azerbaycanlı anne ve kızın Türkiye'de kaldığı 4 yıl boyunca yaptığı tuval üzerine yağlı boya, akrilik tablolar, bez işleme ve tezhip çalışmalarından oluşan sergi büyük ilgi gördü.

Anne Paşayeva, AA muhabirine yaptığı açıklamada, eşinin diplomatik görevi için geldikleri Türkiye'de kızıyla birlikte birçok güzel çalışmaya imza attıklarını ve Türkiye'den bir iki hafta sonra ayrılacaklarını söyledi.

Kızının küçük yaştan bu yana sanata ilgi duyduğunu ve öğretmeninin önerisiyle bu konuda kızlarına destek verdiklerini belirten Paşayeva, şunları kaydetti:

"Bu bizim bir bakıma Türkiye'ye veda sergimiz. 4 seneden beri İstanbul'da yaşıyoruz. Ben burada yoğun bir şekilde tezhip çalışıyorum. Çünkü tezhip Azerbaycan'ın kadim sanatı. Son zamanlarda medeniyet hazinemizden çıkmaya başladı. Ben bu sanatı unutturmamaya ve Azerbaycan'da gençlerin tekrar ilgisini çekmeye çalışıyorum. Maryam ise iyi bir sanatçı olma yolunda emin adımlarla ilerliyor. Çok farklı türlerde eserler veriyor ve kendini sürekli geliştiriyor. Küçükken ben resim çizerken izlerdi ve kendisi de sürekli karalamalar yapardı. Okula başladıktan sonra öğretmenlerinin de desteğiyle yeteneğinin farkına vardık ve onu her konuda destekledik. İstanbul'da kendini çok geliştirdi. "