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Azerbaycanlı besteciden Barış Pınarı Harekatı’na şarkılı destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.11.2019 10:10 | Son Güncelleme

Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov bestelediği şarkıyla Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek için şarkı besteledi.

Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov bestelediği şarkıyla Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.
Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek için şarkı besteledi. Zaur Tahirov’un yazdığı “Türk askeriyiz biz, barış sağlarız” isimli şarkıyı besteleyen Ferahim Gulubeyov, Mehmetçiğe destek verdi.
Barış Pınarı Harekatı’na destek için bu çalışmayı yaptıklarını belirten Ferahim Gulubeyov, ”Biz ilk projemizi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a adamıştık. Bundan başka bizim Sarıkamış şehitlerini ve 15 Temmuz hakkında hazırladığımız projelerimiz var. Bir Azerbaycanlı olarak, bizim yüzde 20 topraklarımız işgal altında. Dünyada hak, adalet olsun diye Türk ordusu barış sağlamak için bu operasyonu düzenliyorsa biz de kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Biz de sanat ve müzik camiası olarak bize düşen görevi bu parçalarla yapmaya çalışıyoruz. Askere her zaman şarkılarımızla destek olmak niyetindeyiz. Allah’a hamd olsun ki bu görevimizi kısmen de olsa gerçekleştiriyoruz” dedi.

"Türk ordusuna ve Mehmetçiklere destek amaçlı yazdım"
Şarkının sözlerini Türk ordusuna ve Mehmetçiklere destek amaçlı yazdığını vurgulayan Zaur Tahirov, ”Bütün dünyaya askerlerimizin tek maksadı barış sağlamak olduğunu duyurmak istedim. Bizim tek amacımız barış sağlamaktır. Harekat başladığından beri yakından izliyoruz. Bu sözleri büyük gurur hissiyle yazdım. İki devlet, bir millet olarak bizim de Azerbaycan’dan Türk ordusuna desteğimiz olsun. Biz de bu parçayla Türk ordusuna destek olduğumuzu duyulmasını istedik” diye konuştu.
Ferahim Gulubeyov’un, Cumhurbaşkanı Erdoğan’a, Sarıkamış şehitlerine ve 15 Temmuz hakkında hazırladığı besteleri de var.

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