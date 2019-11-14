Azerbaycanlı besteciden Barış Pınarı Harekatı’na şarkılı destek

Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov bestelediği şarkıyla Barış Pınarı Harekatı’na destek verdi.

Azerbaycanlı besteci Ferahim Gulubeyov, Türkiye’nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla yürütülen Barış Pınarı Harekatı’na destek için şarkı besteledi. Zaur Tahirov’un yazdığı “Türk askeriyiz biz, barış sağlarız” isimli şarkıyı besteleyen Ferahim Gulubeyov, Mehmetçiğe destek verdi.

Barış Pınarı Harekatı’na destek için bu çalışmayı yaptıklarını belirten Ferahim Gulubeyov, ”Biz ilk projemizi Sayın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a adamıştık. Bundan başka bizim Sarıkamış şehitlerini ve 15 Temmuz hakkında hazırladığımız projelerimiz var. Bir Azerbaycanlı olarak, bizim yüzde 20 topraklarımız işgal altında. Dünyada hak, adalet olsun diye Türk ordusu barış sağlamak için bu operasyonu düzenliyorsa biz de kendi üzerimize düşeni yapmalıyız. Biz de sanat ve müzik camiası olarak bize düşen görevi bu parçalarla yapmaya çalışıyoruz. Askere her zaman şarkılarımızla destek olmak niyetindeyiz. Allah’a hamd olsun ki bu görevimizi kısmen de olsa gerçekleştiriyoruz” dedi.