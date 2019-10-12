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Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.10.2019 16:46 | Son Güncelleme

Azerbaycanlı gazilerden Barış Pınarı Harekatı'na destek

BAKÜ (AA) - Azerbaycanlı gaziler, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı'na desteklerini ifade etti.

Karabağ gazilerinin kurduğu çeşitli sivil toplum kuruluşları, Barış Pınarı Harekatı'na destek vermek amacıyla etkinlik düzenlendi.

Bakü'de, Gençliğe Yardım Fonu'nda düzenlenen etkinliğe çok sayıda gazi ve üniversite öğrencisi katıldı.

Terhis Edilen Askerlerin Gençleri Mariflendirme Birliği Başkanı Emin Hesenli, Barış Pınarı Harekatı'nı sonuna kadar desteklediklerini, binlerce Azerbaycanlı'nın Türk ordusu ile omuz omuza savaşmaya hazır olduğunu söyledi.

Harekatın teröre karşı başlatıldığını vurgulayan Hesenli, "Bu Türkiye'nin güvenlik sorunudur. Türkiye Afrin'de olduğu gibi burada da zafer kazanacaktır. Her zaman Türkiye için savaşmaya hazırız. Türkiye bizim kendi vatanımızdır." dedi.

Azerbaycan Vatan Savaşı Gaziler Birliği Başkanı Fuzuli Rzaquliyev de "Nerede Türk sözü varsa biz savaşçılar oradayız. Biz Türk ordusunun kazanacağına inanıyoruz. Savaşmaya hazırız. Nerede Türk yaşıyorsa orası bizim vatanımızdır." ifadelerini kullandı.

Karabağ gazisi, Azerbaycan Milli Kahramanı Vahit Guliyev de Türkiye'nin teröre karşı başlattığı harekatı sonuna kadar desteklediğini kaydetti.

Azerbaycan ve Türk bayrakları taşıyan gaziler, "Bir millet, iki devlet, Azerbaycan-Türkiye", "Türkiye seninle gurur duyuyoruz" sloganları attı.

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Anahtar Kelimeler:
Azerbaycan barış pınarı destek

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