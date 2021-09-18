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Azerbaycanlı gelin Risale Didem Arslan'ı çıldırttı! "Kaynana olsam seni istemem"

18.09.2021 08:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Show Tv'de Vazgeçme programına konuk olan Azeri gelin Risale'nin sürekli konuşarak başkalarına söz vermemesi Didem Arslan'ı, çileden çıkardı. Arslan, Risale'ye "Kaynana olsam seni istemem" dedi.

27 yaşında 4. evliliğini yapan Azeri Risale, 10 yaşındaki çocuğuna kavuşmak için Show TV'de yayınlanan Didem Arslan'ın Vazgeçme programına başvurarak yardım istedi.

SÜREKLİ KONUŞMASI SİNİRLENDİRDİ!

Risale tarafından aldatıldığını ileri süren eşi Ramazan Bey ise canlı yayına çıkarak eşiyle yüzleşti. Ancak 27 yaşındaki kadının eşini ve kayınvalidesine söz hakkı vermeden sürekli konuşması sunucu Didem Arslan Yılmaz'ı sinirlendirdi.

"ÇAN ÇAN ÇAN... AY ÇILDIRACAĞIM"

Uyarılara rağmen susmayan kadına sinirlenen Yılmaz, "Risale başkalarını da dinlememiz lazım. Bir dakika ne olur! Risale konuşturmuyorsun ki. Böyle konuşursan seni niye dinlesinler ya. Çan çan çan... dur! Ay çıldıracağım, kaynana olsam seni istemem yani" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Show TV Didem Arslan
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