HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi

Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi

27.01.2021 08:12 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Azerbaycanlı gemicinin cenazesi ülkesine gönderildi

Nijerya açıklarında korsanların saldırısına uğrayan "Mozart" adlı gemide hayatını kaybeden geminin ikinci mühendisi Azerbaycan vatandaşı Farman İsmayilov'un Gabon'dan Türk Hava Yolları'nın (THY) uçağıyla sabah saatlerinde getirilen cenazesi, İstanbul'dan ülkesine gönderildi.

Azerbaycanlı gemici Farman İsmayilov'un cenazesi, THY'nin Librevil-İstanbul seferini yapan TK-589 sefer sayılı uçuşuyla saat 04.30 sıralarında İstanbul Havalimanı'na getirildi. Uçaktan indirilen cenaze yine THY'nin TK-332 sefer sayılı İstanbul-Bakü uçağına yüklendi. Farman İsmayilov'un cenazesini taşıyan uçak 07.25'de İstanbul Havalimanı'ndan Bakü'ye hareket etti.

'MOZART'A KORSAN SALDIRISI

Liberya bayraklı Mozart isimli gemi, 23 Ocak'ta Nijerya'nın Lagos kentinin yaklaşık 180 mil açığında korsan saldırısına uğramıştı. Lagos'tan Güney Afrika'nın Cape Town kentine ilerleyen gemideki 19 kişilik mürettebattan 15'i kaçırılmış, Azerbaycanlı gemici Farman İsmayilov ise öldürülmüştü.

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER İşte Mesut Özil'in maaşı! İşte Mesut Özil'in maaşı!
İDO ve BUDO'da sefer iptalleriİDO ve BUDO'da sefer iptalleri
Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!Nesine hesap silme nasıl yapılır? İşte kalıcı hesap kapatma adımları!

En Çok Okunan Haberler

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Benzin, motorin ve LPG'ye büyük indirim!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Cumhurbaşkanlığı'ndan flaş Volkswagen kararı!

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Türk vatandaşına 94,8 milyonluk büyük ikramiye isabet etti

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken görüşme

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Koronavirüse karşı yeni ilaç

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

Bakan Koca son durumu açıkladı: Vaka sayıları hala tedirgin edici seviyede

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Tarihi görüşme sona erdi! İlk açıklama geldi

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Karamollaoğlu'ndan ittifak açıklaması

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Meteoroloji uyardı! Çarşamba günü yoğun kar yağışı bekleniyor

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Kafe ve restoranlar ne zaman açılacak? Bilim Kurulu Üyesinden açıklama

Diğer Haberler

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İDO ve BUDO'da sefer iptalleri

İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak? Meteoroloji'den 27 Ocak son hava durumu tahminleri

İstanbul'a kar ne zaman, saat kaçta yağacak?

Teknoparklarla ilgili önemli düzenleme! Kritik kanun teklifi Meclis'te

Teknoparklarla ilgili önemli düzenleme!

Balkanlar'dan gelen kar yağışı yurda girdi, İstanbul'un kapısına dayandı

Lapa lapa başladı, İstanbul'un kapısına dayandı

Fırtına birçok ili vurdu: Çatılar uçtu, ağaçlar ve direkler devrildi

Korku dolu gece: Şiddetli geldi, önüne geleni yıktı

İstanbul'da DEAŞ operasyonu: Çok sayıda şüpheli gözaltında

İstanbul'da DEAŞ operasyonu

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.