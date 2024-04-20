Azerbaycanlı iş adamı Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu'nun oyuncusuna lüks otomobil hediye etti!

Azerbaycanlı bir iş adamı Hacı Nuran'dan, ünlü aktöre lüks bir otomobil hediye etti. Hacı Nuran, Kurtlar Vadisi Pusu dizisinde Zülfikar Ağa karakterini canlandıran Halil İbrahim Kalaycıoğlu'na Lamborghini hediye etti.

Bakü'de bir araya gelen ikilinin o anları sosyal medyadan paylaşıldı.

"İKİNCİSİ SİYAH OLSUN"

Azerbaycanlı bir iş adamı Hacı Nuran, "Bu benim küçük hediyem" diyerek lüks otomobili ünlü oyuncuya hediye etti.

Halil İbrahim Kalaycıoğlu ise, "Bu hediye ile beni mahcup etti. Sağ ol var ol" dedi.

Ünlü aktör daha sonra "bunun bana ikincisini hediye et, ikincisi siyah olsun" diyerek espri yaptı.





