Azerbaycanlı iş adamı İsmailov'un öldürülmesi

İSTANBUL (AA) - Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov’un katil zanlısı Gözal D. ile şoförü Barış A. adliyeye sevk edildi.
Gayrettepe’deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri sona eren zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı.
Zanlılar daha sonra tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edildi.
Etimat İsmailov'un, Bakırköy'deki ofisinde borç meselesi yüzünden tartıştığı Gözal D. tarafından öldürüldüğü iddia edilmiş, şüpheli Gözal D. Beşiktaş'ta gözaltına alınmıştı.
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