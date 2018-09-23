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Azerbaycanlı iş adamı İsmailov'un öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 13:00 | Son Güncelleme

Etimat İsmailov'un katil zanlısı ve şoförü adliyeye sevk edildi

İSTANBUL (AA) - Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov’un katil zanlısı Gözal D. ile şoförü Barış A. adliyeye sevk edildi.

Gayrettepe’deki İstanbul Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğündeki ifade işlemleri sona eren zanlılar yoğun güvenlik önlemleri altında binadan çıkarıldı.

Zanlılar daha sonra tutuklanmaları istemiyle adliyeye sevk edildi.

Etimat İsmailov'un, Bakırköy'deki ofisinde borç meselesi yüzünden tartıştığı Gözal D. tarafından öldürüldüğü iddia edilmiş, şüpheli Gözal D. Beşiktaş'ta gözaltına alınmıştı.

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