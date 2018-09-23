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Azerbaycanlı iş adamı İsmailov'un öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.09.2018 22:42 | Son Güncelleme

Adliyeye sevk edilen 2 şüpheli, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı

İSTANBUL (AA) - Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov’u öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan Gözal D. ve şoförü Barış A. tutuklandı.

Emniyetteki işlemlerinin bitmesinin ardından Bakırköy Adliyesi'ne sevk edilen 2 şüphelinin hakimlik sorgusu sona erdi.

Nöbetçi hakimlik, Gözal D. ve Barış A'nın tutuklanmasına karar verdi.

Etimat İsmailov, Bakırköy'deki ofisinde öldürülmüş, cinayeti alacak verecek meselesi yüzünden işlediği ileri sürülen Gözal D. ve şoförü Barış A. gözaltına alınmıştı. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edilmişti.

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Anahtar Kelimeler:
azeri iş adamı cinayet

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