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Azerbaycanlı iş insanı İsmailov'un öldürülmesi

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 12:07 | Son Güncelleme

Bakırköy'deki ofisinde tartıştığı kişi tarafından öldürülen Etimat İsmailov’un cenazesi, yakınlarına teslim edildi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'deki ofisinde tartıştığı kişi tarafından silahla vurularak öldürülen Azerbaycanlı iş insanı Etimat İsmailov’un cenazesi, yakınlarınca Adli Tıp Kurumundan alındı.

Olayın ardından Adli Tıp Kurumu’na getirilen İsmailov’un cenazesi, otopsi işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi.

İsmailov'un cenazesi, Florya Yeni Camisi’nde ikindi vakti kılınacak cenaze namazının ardından defnedilmek üzere memleketi Bakü’ye gönderilecek.

Etimat İsmailov’un, Bakırköy'deki ofisinde borç meselesi yüzünden tartıştığı Gözal D. tarafından öldürüldüğü iddia edilmiş, şüpheli Gözal D, Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde gözaltına alınmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
cinayet işadamı etimat İsmailov

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