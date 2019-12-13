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Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesi davası

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.12.2019 18:31 | Son Güncelleme

Bakırköy'de iş yaptığı Etimad İsmayilov'u öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Gozal Damirov'un "tasarlayarak öldürme", şoförü Barış Aslan'ın da "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan yargılanmasına başlandı

Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesi davası

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklar Gozal Damirov ve şoförü Barış Aslan hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Gozal Damirov ve Barış Aslan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, maktul Etimad İsmayilov'un babası İlyas İsmayilov da hazır bulundu.

Savunma yapan tutuklu sanık Gozal Damirov, olay günü Etimad İsmayilov'un ofisine giderken eve uğrayarak kendisine hediye edilen ruhsatsız silahı ne olur ne olmaz diye yanına aldığını beyan etti.

Sanık Damirov, "Etimad İsmayilov, konuşurken birden kalktı, sağ elini cebine attı. Sandalyesi geriye doğru hızla gitti. Ben de silahımı aldım. Ona ateş ettim. Elindekinin telefon olduğunu sonradan gördüm. Başka yolum yoktu. Babası buradadır. Azerbaycan'ın en saygın insanlarındandır. Ondan çok özür dilerim. O da Etimad'ın nasıl bir insan olduğunu bilir. Şu an çok pişmanım. Keşke olmasaydı." şeklinde savunma yaptı.

Daha sonra arabaya bindiğini, olayı oğluna anlatırken şoförü Barış Aslan'ın durumdan haberi olduğunu savunan Damirov, "Kaçmak istesem kaçardım, yarım saat içinde İstanbul'dan çıkardım." dedi.

Tutuklu sanık Barış Aslan da savunmasında, Gozal Damirov'un sürekli Rusça konuştuğunu, kendisine pek bir şey anlatmadığını, aralarındaki ilişkiyi çok bilmediğini öne sürdü.

- "Türk adaletine güveniyorum"

Etimad İsmayilov'un babası İlyas İsmayilov da sanıklardan şikayetçi olduğunu belirterek, "Türkiye adaletine güveniyorum. Oğlum sanığın anlattığı gibi biri değildi. Sözünde duran, mert ve dürüst bir insandı. Kendi parasıyla Somali'deki çocuklar için su kuyusu açtırmıştı. Sözleşmelerine yetimhaneye para bağışı konusunda şartlar koydururdu. Eğer sanık bana müracaat etseydi oğlumu uyarırdım. Benim bir dediğimi iki etmezdi. Davaya katılma talebim vardır." dedi.

Maktulün eşi Sevil Nuriyeva İsmayilov'un avukatı da müvekkilinin sanıklardan şikayetçi olduğunu söyledi.

Mahkeme heyeti, sanık Gozal Damirov'un tutukluluk halinin devamına, sanık Barış Aslan'ın "mevcut delil durumu, suç vasfının değişme ihtimali" gerekçeleriyle oy çokluğuyla tahliyesine karar verdi. Heyet, sanık Aslan hakkında yurt dışına çıkış yasağı ve en yakın karakola imza atma şartı getirdi.

Mahkeme, 5 tanık hakkında zorla getirilme kararı çıkartarak, eksik hususların giderilmesi için duruşmayı erteledi.

- İddianameden

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin sanık Gozal Damirov hakkında "tasarlayarak öldürme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından ağırlaştırılmış müebbet ile 3 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

İddianamede, sanık Barış Aslan'ın "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" ve "ruhsatsız silah taşıma, bulundurma veya kullanma" suçlarından 16 yıldan 23 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep ediliyor.

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Azerbaycanlı Etimad İsmayilov Bakırköy tutuklu sanık Gozal Damirov

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