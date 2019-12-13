Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesi davası

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de Azerbaycanlı iş insanı Etimad İsmayilov'un öldürülmesine ilişkin davada, tutuklu sanıklar Gozal Damirov ve şoförü Barış Aslan hakim karşısına çıktı.

Bakırköy 22. Ağır Ceza Mahkemesince Konferans Salonu'nda yapılan duruşmaya, tutuklu sanıklar Gozal Damirov ve Barış Aslan ile tarafların avukatları katıldı. Duruşmada, maktul Etimad İsmayilov'un babası İlyas İsmayilov da hazır bulundu.

Savunma yapan tutuklu sanık Gozal Damirov, olay günü Etimad İsmayilov'un ofisine giderken eve uğrayarak kendisine hediye edilen ruhsatsız silahı ne olur ne olmaz diye yanına aldığını beyan etti.

Sanık Damirov, "Etimad İsmayilov, konuşurken birden kalktı, sağ elini cebine attı. Sandalyesi geriye doğru hızla gitti. Ben de silahımı aldım. Ona ateş ettim. Elindekinin telefon olduğunu sonradan gördüm. Başka yolum yoktu. Babası buradadır. Azerbaycan'ın en saygın insanlarındandır. Ondan çok özür dilerim. O da Etimad'ın nasıl bir insan olduğunu bilir. Şu an çok pişmanım. Keşke olmasaydı." şeklinde savunma yaptı.