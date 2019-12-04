Azerbaycanlı iş insanının öldürülmesine dava

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'de tartışma sonucu Azerbaycanlı Etimad İsmayilov'u öldürdüğü gerekçesiyle hakkında dava açılan Gozal Damirov hakkında "tasarlayarak öldürme", şoförü Barış Aslan hakkında "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan yargılanacak. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, maktul Etimad İsmayilov ve sanık Gozal Damirov'un daha önce tanıştıkları ve sık sık görüşerek birlikte iş yaptıkları, sanık Barış Aslan'ın ise Damirov'un şoförü olduğu anlatıldı. Sanık Gozal Damirov'un diğer sanık Barış Aslan'ın kullandığı araçla 19 Eylül 2018'de Etimad İsmayilov'un Bakırköy'deki ofisine gittiği belirtilen iddianamede, akşam saatlerine kadar ofiste kalan Gozal Damirov'un saat 20.00 sıralarında İsmayilov'a birkaç kez ateş ettiği kaydedildi. İddianamede savunmasına yer verilen Gozal Damirov, 1996'dan beri Türkiye'de yaşadığını, daha önce Azerbaycan'da Emniyet Genel Müdürlüğü ve İçişleri Bakan Yardımcılığı yaptığını anlatarak, Türkiye'de ise son dönemde danışmanlık yaptığını söyledi.

Barış Aslan'ın 6 yıllık şoförü olduğunu, 3 sene önce Ukrayna'da tanıdığını maktul Etimad İsmayilov'la Rusya'da iş yapma konusunda konuştuklarını aktardı. Damirov, maktulün Belarus'ta iş yapmak istemesini belirtmesi üzerine Belarus'a giderek görüşmeler yaptığını anlatarak, "Etimad İsmayilov bu amaçla Belarus'ta şirket kurdu. Belarus ülkesi tarafından 50 bin hektar arazi kiralanması konusunda 99 yıllığına anlaştık, ben bu konuyu Etimad İsmayilov’a söyledim ancak kendisi bu yerlerin mülkiyetini istedi, ben de bunun Belarus'da kanunen mümkün olmadığını söyledim. Ancak kendisi bu konuda bana çok baskı yaptı, ısrarcı oldu, daha sonra Türkiye'de yapılacak İslam Konferansına davet edilecek ülkeler arasına Belarus'u da dahil ettirebileceğini söyledi. Ben önce pek inanmamıştım ancak daha sonra bu konferansa Belarus Cumhurbaşkanı da davet edildi." ifadelerini kulandı. İsmayilov'un bu konferansa katılan Belarus Cumhurbaşkanı'na 4 milyon dolar harcama yapıldığını ve bu paranın kendisi tarafından ödenmesini istediğini iddia eden Damirov, "Ben de bu kadar paramın olmadığını ve bu şekilde bir borcumun olamayacağını söyledim. Çünkü bu daveti yapma teklifini bana getirdiğinde herhangi bir paradan söz etmemişti." dedi.

Sanık Damirov, maktulün kendisini ve ailesini tehdit etmeye başladığını anlatarak, olayın, Etimad İsmayilov'un yoğun tehdit, hakaretlerinin olması, kendisini makasla yaralaması ile zorla ve tehditle belge imzalatması sonucu meydana geldiğini söyledi. Olay nedeniyle çok pişman olduğunu belirten Damirov, Etimad İsmayilov'un Türkiye'de bulunan zengin Azerbaycan vatandaşlarını tespit ettiğini, daha sonra bir sebep bularak bunların mal varlıklarını ele geçirmek için tehdit ettiğini, bir kısmının malını da ele geçirdiğini söyledi. - Olay önceden tasarlayarak gerçekleşti İddianamede, tanık beyanları ve olayın oluş şekli değerlendirildiğinde sanık Gozal Damirov'un eylemini önceden tasarlamak suretiyle gerçekleştirdiği belirtildi. Sanık Barış Aslan'ın ise olaydan önce ve sonra Gozal Damirov'a yardım etmesi, olay yerinden uzaklaşmasını sağlaması, yakalandığında üzerinde suç aleti tabancanın bulunması birlikte değerlendirildiğinde Aslan'ın eyleme iştirakinin söz konusu olduğu kaydedildi.