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Azerbaycanlı işadamı Etimat İsmailov son yolculuğuna uğurlandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.09.2018 19:12 | Son Güncelleme

Bakırköy'deki ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov için cenaze töreni düzenlendi

İSTANBUL (AA) - Bakırköy'deki ofisinde uğradığı silahlı saldırı sonucu ölen Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov son yolculuğuna uğurlandı.

İsmailov için, Florya Yeni Camisi'nde ikindi vakti cenaze töreni düzenlendi. İsmoilov'un eşi Star Gazetesi yazarı Sevil Nuriyeva İsmailov, 5 yaşındaki oğlu İlyas İsmailov ve yakınları, törende taziyeleri kabul etti.

Törene İsmailov'un yakınları, eski Başbakan Ahmet Davutoğlu, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan, Star Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Nuh Albayrak, Anadolu Ajansı İstanbul Bölge Müdürü Hüseyin Altınalan, 24 TV Genel Yayın Yönetmeni Murat Çiçek, Gazeteci Avni Özgürel, Habertürk Gazetesi Yazarı Nagehan Alçı, Star Gazetesi Yazarları Saadet Oruç, Halime Kökçe ve Türkiye'de yaşayan bazı Azerbaycan vatandaşları katıldı.

İkindi namazının ardından İsmailov için cenaze namazı kılındı. Namaz sonrasında alınan helallik ve edilen duaların ardından, İsmailov'un cenazesi memleketi Azerbaycan'a gönderilmek üzere Atatürk Havalimanı'na götürüldü.

Etimat İsmailov’un, Bakırköy'deki ofisinde borç meselesi yüzünden tartıştığı Gözal D. tarafından öldürüldüğü iddia edilmiş, şüpheli Gözal D, Beşiktaş Etiler Mahallesi’nde gözaltına alınmıştı.

Olayın ardından Beşiktaş Etiler Mahallesi'nde şoförü ile birlikte gözaltına alınan Gözal D'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor. Olayda kullanılan tabancanın arabada ele geçirildiği öğrenildi.

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Azerbaycanlı iş adamı Etimat İsmailov cenaze

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