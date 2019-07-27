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Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları otomobil ile kaza yaptı: 4 yaralı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.07.2019 01:15 | Son Güncelleme

Kahramanmaraş’ta üniversite okuyan Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları otomobil ile kaza yaptı.

Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları otomobil ile kaza yaptı: 4 yaralı

Kahramanmaraş’ta üniversite okuyan Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları otomobil ile kaza yaptı. Kazada 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgileri göre; kaza saat 22.30 sularında Kahramanmaraş-Kayseri karayolu üzerinde meydana geldi. Farid Aghazada (21) yönetimindeki 46 PC 805 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucunda yol kenarındaki kaldırım taşına çarparak, tarlanın içine doğru takla attı. Metrelerce savrulan otomobil kullanılamaz hale gelirken, sürücü Farid Aghazada ve otomobil içerisinde bulunan 3 arkadaşı yaralandı.
Kaza sonrası çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri bölgede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri yaralıları bölgede yapılan ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırdı.Yaralanan Azerbaycanlı üniversite öğrencilerinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.
Öte yandan, kaza yapan otomobili götürmek için gelen çekicide tarlaya girmekte zorlandı. Tarlanın yanından geçen su akıntısı yüzünden çekicinin ilk giriş denemesinde lastiği çamura battı. Kısa bir mücadelenin ardından çekici oradan çıkarken, bu kez otomobili çekmek için farklı bir yöntem denendi ve başarılı olundu. Otomobilin çekiciye yüklenmesinin ardından zorlu mücadele sona erdi.

Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları otomobil ile kaza yaptı: 4 yaralı

Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları otomobil ile kaza yaptı: 4 yaralı

Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları otomobil ile kaza yaptı: 4 yaralı

Azerbaycanlı öğrenciler kiraladıkları otomobil ile kaza yaptı: 4 yaralı

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