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Azerbaycanlı öğrencilerden Ermeni heyete tepki

GÜNCEL HABERLERİ  | 08.06.2019 18:00 | Son Güncelleme

Kars Kafkas Üniversitesinde eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Ermenistan Spor Kültür ve Turizm Organizasyonu Başkanı ve beraberindeki heyetin Kars Belediyesini ziyaretini protesto etti

Kars Kafkas Üniversitesinde (KAÜ) eğitim gören Azerbaycanlı öğrenciler, Kars Belediyesini ziyaret eden Ermeni heyete tepki gösterdi.

Gazi Ahmet Muhtar Paşa Konağı yanındaki parkta bir araya gelen öğrenciler, önceki gün Kars Belediyesini ziyaret eden Ermenistan Spor Kültür ve Turizm Organizasyonu Başkanı İştan Zakaryan ve beraberindeki heyeti protesto etti.

KAÜ Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi öğrencisi Nihal Mammad, öğrenciler adına yaptığı açıklamada, bu ziyaret nedeniyle üzüntü duyduklarını ifade etti.

Ermeni sorunlarının Dağlık Karabağ soykırımına dayandığını belirten Mammad, şunları kaydetti:

"Dağlık Karabağ sadece Azerbaycanlılara karşı yapılan bir soykırım değildir. Dağlık Karabağ'da yaşayan ve katledilenler arasında binlerce sivil ve savunmasız yerli Kürt ve Azerbaycan Türkleri de vardı. Ermeniler hamile kadınları kesip bölgedeki halka işkence yaptılar. Biz bunları unutmadık, unutmayacağız. Azerbaycan Türkiye kardeşliği kimsenin koparamayacağı bir bağa dayanır. İki devletin halklarının bir birine olan saygı ve sevgileri göz önündedir. Türkiye bizim de vatanımızdır. Bunu da 15 Temmuz gecesi şehitleriyle tüm dünyaya duyurduk."

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