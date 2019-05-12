Azerbaycanlı şair Nesimi anısına başkentte konser verildi

Azerbaycan'ın bilge şairi İmadeddin Nesimi'nin 650. doğum yıl dönümü ve UNESCO'nun Azerbaycan Milli Komisyonunun kuruluşunun 25. yılı dolayısıyla başkent Ankara'da konser düzenlendi.

Azerbaycan Garabağ Muğam grubunun Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda (CSO) verdiği konser, Azerbaycan Cumhuriyeti Devlet Petrol Şirketi (SOCAR), Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu (UNESCO) iş birliğiyle gerçekleştirildi.

Konsere Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçisi Hazar İbrahim, başkentteki yabancı misyon temsilcileri, milletvekilleri, bürokratlar ve sanatseverler katıldı.

İbrahim, konser öncesi yaptığı açıklamada, ülkesinde bu yıl Nesimi yılı olduğunu hatırlatttı.

Azeri grubun Ankaralıları duygulandıracağını belirten İbrahim, Türkiye-Azerbaycan ilişkilerinin her zaman kardeşlik duyguları üzerine olduğunu söyledi.

UNESCO Türkiye Milli Komisyonu Başkanı Prof. Dr. Öcal Oğuz da kadın davetlilerin Anneler Günü'nü kutladı.

Nesimi'nin "İki cihan bana sığar, ben bu cihana sığmazam" dizesini anımsatan Oğuz, "Bizler Türk dünyası olarak birkaç devletiz ama bir milletiz." dedi.

