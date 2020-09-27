HABER
  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Azerbaycanlı spiker 6 köyün geri alınması müjdesini gözyaşlarıyla verdi

Azerbaycanlı spiker 6 köyün geri alınması müjdesini gözyaşlarıyla verdi

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2020 16:58 | Son Güncelleme

Azerbaycan, Ermenistan işgali altındaki 6 köyü geri aldığı bilgisini canlı yayında aktaran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri sevinç gözyaşlarına boğuldu. Spiker ağlayarak, "Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun" ifadelerini kullandı.

Azerbaycan Savunma Bakanlığı basın sözcüsü Yarbay Anar Eyvazov, Azerbaycan’ın Ermenistan'a yönelik karşı saldırısı sonucunda bazı yerleşim birimlerinin ve stratejik noktaların işgalden kurtarıldığını açıkladı. Bakanlık, Fuzuli-Cerbayil bölgesinde Garakhanbeyli, Şarvanj, Kand Horadiz, Yukarı Abdurrahmanlı, Boyuk Marcanlı köyleri ile Ağdara bölgesi ve Murovdağ’da Ermeni mevzileri vurularak stratejik tepeler kontrol altına alındığını duyurdu.

GÖZYAŞLARINA BOĞULDU

Haberi duyuran Azerbaycan kanalı İctimai TV spikeri gözyaşlarına boğularak, “Bazı topraklarımız işgalden azad olmuş. Gözümüz aydın olsun” sözleriyle müjdeyi verdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İki ülke arasındaki çatışmada şok görüntülerİki ülke arasındaki çatışmada şok görüntüler
Ermenistan'ın saldırısına uğradılar! İlk kareler yayınlandıErmenistan'ın saldırısına uğradılar! İlk kareler yayınlandı
22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?22 Eylül İSKİ su kesintisi listesi! Sular ne zaman gelecek?
En Çok Okunan Haberler
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Aliyev'den ilk açıklama
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Aliyev'den ilk açıklama
İğrenç olay kamerada! Kucağında götürüp cinsel saldırıda bulundu
İğrenç olay kamerada! Kucağında götürüp cinsel saldırıda bulundu
David Wagner'in görevine son verildi
David Wagner'in görevine son verildi
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Aşka geldi! Eski kocasıyla...
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Koronavirüsü öldüren maske! Adana'da seri üretime geçildi
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
Ermenistan'ın saldırısı sonrası Azerbaycan'dan misilleme!
İlginizi Çekebilir
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
Bebeğinin cinsiyetini öğrenmek için eşinin karnını yardı!
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
En ekonomik dizüstü – laptop modelleri
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Skandal: 25 yıl boyunca sayısız kız, erkek çocuğu ve köpeği istismar etti!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Göğüs dekoltesi engeline karşı müzede üstsüz protesto!
Diğer Haberler
Azerbaycan Ordusu'ndan Ermenilere teslim ol çağrısı
Azerbaycan Ordusu'ndan Ermenilere teslim ol çağrısı
Ermenistan'ın saldırısına uğrayan Azerbaycanlı vatandaşlara ait ilk kareler yayınlandı
Ermenistan'ın saldırısına uğradılar! İlk kareler yayınlandı
İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama!
İran'dan Azerbaycan-Ermenistan çatışmasına ilişkin açıklama!
AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmaları durdurun
AB'den Azerbaycan ve Ermenistan'a çağrı: Çatışmaları durdurun
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti besleyen su kaynağında tespit edildi
ABD'de beyin yiyen mikrop uyarısı: Sekiz kenti besleyen su kaynağında tespit edildi
Ermenistan topçuları AA ve TRT ekibini hedef aldı! Gazeteciler son anda kurtuldu
Ermenistan topçuları AA ve TRT ekibini hedef aldı!
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.