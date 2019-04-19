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Azerbaycanlı tiyatro topluluğu Kayseri'de sahne aldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 19.04.2019 15:51 | Son Güncelleme

Azerbaycan'dan gelen öğrenciler, 14'üncüsü gerçekleştirilen Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali kapsamında "Alemin Nefesi: Nesimi" oyununu sahneledi

KAYSERİ (AA) - Kayseri'de düzenlenen 14'üncü Uluslararası Liselerarası Tiyatro Festivali kapsamında Azerbaycan'dan gelen tiyatro topluluğu, "Alemin Nefesi: Nesimi" isimli tiyatro oyununu sahneye koydu.

Şehir Tiyatrosunda sahnelenen oyunun küratörlüğünü Günay Mehdizade, başkanlığını ise Hicran Sadıkzade yaparken, sahnede Türk divan şairi Nesimi'nin hayatından kesitler anlatıldı.

AA muhabirine açıklama yapan Mehdizade, Azerbaycan'dan Kayseri'ye gelip öğrencilerin yer aldığı oyunu sahnelemekten dolayı mutlu olduklarını söyledi.

Azerbaycan'da "Nesimi Yılı" ilan edildiğini ve kendisinin de bu alanda bir yazar olduğunu belirten Günay Mehdizade, oyunda 12 kişilik ekibin yer aldığını kaydetti.

Mehdizade'nin eserlerinin yer aldığı sergi açılışının da yapıldığı etkinlikte, tiyatro oyununu çok sayıda sanatsever izledi.

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Anahtar Kelimeler:
Alemin Nefesi: Nesimi" Günay Mehdizade Kayseri tiyatro

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