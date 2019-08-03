Azerbaycanlı turistleri taşıyan midibüs devrildi: 14 yaralı

NEVŞEHİR, (DHA)- NEVŞEHİR'in Avanos ilçesinde, Azerbaycanlı turistleri taşıyan midibüsün devrilmesi sonucu 14 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Avanos-Nevşehir karayolunda meydana geldi. Merdan Quarbetov (43) yönetimindeki 75 BG 330 plakalı midibüs, sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu devrildi. Kazada, yan yatan midibüsteki Azerbaycan uyruklu 14 turist yaralandı.

Çevredekilerin ihbarıyla olay yerine çok sayıda sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Nevşehir Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Tedaviye alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi.

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