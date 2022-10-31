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Azerbaycanlılar açılış için Talas’a geliyor

31.10.2022 12:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Talas Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Azerbaycan Kardeşlik Parkı, 2 Kasım Çarşamba günü düzenlenecek törenle hizmete girecek.

Azerbaycanlılar açılış için Talas’a geliyor

Şuşa Azerbaycan Kültür Evi’nin temelinin de atılacağı törene Azerbaycan Diaspora Bakan Yardımcısı Valeh Hacıyev, Milletvekili Ramin Mammadov ile kalabalık bir heyet de katılacak.

Azerbaycan heyetinin yanı sıra Kayseri protokolünün de katılımıyla gerçekleşecek olan Azerbaycan Kardeşlik Parkı açılışında ayrıca Şuşa Azerbaycan Kültür Evi için de ilk harç konulacak.

Yenidoğan Mahallesi Çimenli Caddesi boyunca uzanan ve toplamda 3 bin 300 metre uzunluğa sahip bisiklet ve yürüyüş yolu bulunan parkta ayrıca çocuklar için oyun grupları, basketbol ve futbol sahaları bulunuyor.

Atıl vaziyette iken Talas Belediyesi tarafından el atılarak ilçeye yeşil alan olarak kazandırılan parkta ayrıca kent mobilyası, ağaçlandırma, yeşil alan ve aydınlatma çalışması yapılarak hem gündüz hem gece estetik bir görünüm ortaya çıkartıldı.

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