"Azerbaycanlıların sınır dışı edileceği haberleri asılsız"

İSTANBUL (AA) - Azerbaycan Diaspora Bakanı Fuad Muradov, Türkiye'de yaşayan Azerbaycanlıların sınır dışı edileceğine dair haberlerin gerçek dışı olduğunu belirterek, "Kanaatimizce bu haberlerin yayılmasında iki ülke ilişkilerinin bozulmasına isteyen takım Ermeni güçleri olabilir. Bizim kardeşliğimiz, dostluğumuz öyle bir seviyedeki Türkiye ile Azerbaycan arasında böyle bir sorun kesinlikle yaşanamaz." dedi.

Azerbaycan Diasporası tarafından düzenlenen "İstanbul'da yaşayan Azerbaycanlılarla görüşme" toplantısı Azerbaycan Diaspora İşlerinden Sorumlu Devlet Bakanı Fuad Muradov'un katımıyla Polat Rönesans Otel Yeşilyurt'ta gerçekleştirildi.

Azerbaycan Cumhuriyeti Diaspora İşleri Bakanlığının yurt dışında yaşayan Azerbaycanlıları bir araya getirmek amacıyla Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in teşvikiyle kurulduğunu hatırlattı.

Türkiye'de 6. buluşmalarını gerçekleştirdiklerini aktaran Muradov, "Türkiye bizim kutsal vatanımızdır. Sizler burada yıllardır yaşıyorsunuz. Türkiye'nin kültürüne, medeniyetine, ekonomisine çok büyük bir katkı sağlıyorsunuz. Size güzel haberlerim var. Bu yıl Azerbaycan Cumhuriyeti'nin kuruluşunun 100. yılı hem Azerbaycan'da hem de dünyada büyük şenliklerle kutlayacağız." diye konuştu.