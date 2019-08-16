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Azeri adamın denizde cesedi bulundu

YAŞAM HABERLERİ  | 16.08.2019 12:44 | Son Güncelleme

İZMİR'in Konak ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Nacafov Rövşan'ın (29) denizde cansız bedeni bulundu.

Mehmet CANDAN/İZMİR, (DHA) - İZMİR'in Konak ilçesinde, Azerbaycan uyruklu Nacafov Rövşan'ın (29) denizde cansız bedeni bulundu.
Konak Vapur İskelesi yakınlarında, sabah saatlerinde, deniz yüzeyinde birinin hareketsiz durduğunu görenler, polise haber verdi. İhbarla bölgeye sevk edilen deniz polisi, sudaki kişiyi sahile çıkardı. Sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde, denizden çıkarılan erkeğin öldüğü anlaşıldı. Polisin yaptığı araştırmada, cansız bedenin Azeri Nacafov Rövşan'a ait olduğu belirlendi. Rövşan'ın cansız bedeni, savcının incelemesinin ardından otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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