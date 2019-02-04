Azeri genç evinde ölü bulundu

Antalya’da Azerbaycan uyruklu 34 yaşındaki Saleh Abdullayev evinin banyosunda ölü olarak bulundu. Gencin cesedi ev arkadaşının annesi tarafından bulundu.
Olay, Muratpaşa ilçesi Yüksekalan Mahallesi 518 Sokak’ta bulunan 4 katlı bir apartmanın birinci katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Azeri uyruklu 34 yaşındaki Saleh Abdullayev’in 4 gün önce Adana’ya giden ev arkadaşının annesi, öğlen saatlerinde eve geldi. Banyonun içerisinde Abdullayev’in hareketsiz yattığını fark eden kadın, polisi arayarak durumu bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, genç adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.
Bir süre önce turizm sektöründe çalıştığı öğrenilen Saleh Abdullayev’in, en son sabah saatlerinde köpeğini gezdirdiği belirtilirken, polis ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemesinin ardından gencin cenazesi, kesin ölüm nedeni belirlenmek üzere adli tıp morguna kaldırıldı.
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