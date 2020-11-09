Azeri Güçleri Hankendi’ne İlerliyor

Dağlık Karabağ yönetiminin sözcüsü Vahram Poğosyan, bölgenin ikinci büyük kentinin artık etnik Ermeni güçlerinin kontrolunda olmadığını ve Azeri güçlerinin başkent Hankendi’ne yaklaştığını açıkladı.
Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Azerbaycan güçlerinin Dağlık Karabağ’ın ikinci büyük şehri Şuşa'yı aldığını dün açıklamasının ardından halk Bakü sokaklarında kutlama yapmış; ancak Ermeni yetkililer şehrin ele geçirildiğini yalanlamıştı.
Ermeni sözcünün bugün yaptığı açıklama ise yalanlama ile çelişti.
Poğosyan resmi Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "Bir talihsizlikler zinciri yaşanıyor ve Şuşi (Şuşa) şehri kontrolumuzda değil. Düşman, Stepanakert'e (Hankendi) yakın olduğu için birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.
Ermenistan’dan erken saatlerde gelen açıklamada, altı haftadır süren çatışmaların ardından Azerbaycan'ın Şuşa’yı ele geçirdiği yalanlanmış ancak şehir etrafında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirilmişti.
Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan, "Şuşi (Şuşa) civarında çatışma devam ediyor. Dağlık Karabağ ordusu birlikleri görevlerini başarıyla yerine getiriyor ve düşmanı inisiyatiften yoksun bırakıyor" demişti.
Türkiye'nin desteğiyle güçlenen Azerbaycan, 1990'larda yaklaşık 30.000 kişinin ölümüne neden olan savaşta kaybettiği Dağlık Karabağ ve çevresindeki toprakların çoğunu 27 Eylül'den bu yana geri aldığını söylüyor; Ermenistan bunu reddediyor.
Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan ancak etnik Ermeniler’in yaşadığı ve kontrol ettiği topraklardaki son çatışmalarda binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor.
Geçen altı hafta içinde üç ateşkes başarısızlıkla sonuçlandı ve Azerbaycan'ın üstün silahları ve savaş alanı kazanımları, kalıcı bir barış anlaşması yapma isteğini azalttı.
Askeri ve siyasi analistler, Şuşa’nın dik uçurumlarla çevrili olduğunu ve Hankendi’ne Azeri saldırısı için bir ikmal noktası görevi görebileceğini belirtiyor.
Şuşa’nın nüfusu 1991 ile 1994 arasındaki savaştan önce ağırlıklı olarak Azeriler’den oluşuyordu ve kültürel olarak her iki taraf için de önemli bir şehir.
Rusya ve Türkiye’nin gözü bölgede
Sovyet döneminde Güney Kafkasya'da büyük nüfuz sahibi olan Rusya, Ermenistan'la bir savunma anlaşmasına sahipken, gaz ve petrol üreticisi Azerbaycan ile de iyi ilişkilere sahip. Azerbaycan’dan geçen enerji boru hatları çatışmalardan etkilenmiş değil.
Askeri analistler, Ermenistan'ın kendisi kasıtlı olarak saldırıya uğramadıkça çatışmaya doğrudan Rus askeri müdahalesinin olası olmadığını ve Azerbaycan'ın ilerlemesi devam ederse Türkiye'nin muhtemelen müdahalesini arttırmayacağını söylüyor.
Rus haber ajansı TASS’ın bildirdiğine göre Kremlin sözcüsü Dmitry Peskov, "Rusya, Dağlık Karabağ sorununu siyasi ve diplomatik yollarla çözmek için her türlü çabayı göstermeye devam ediyor" dedi.
Silahlı kuvvetleri Azerbaycan’dan daha zayıf olan Ermenistan, Dağlık Karabağ'a doğrudan askeri müdahaleden kaçındı. Corona virüsü salgınının vurduğu Ermenistan ekonomisinin durumu da kısıtlayıcı bir faktör olarak görülüyor.
Öte yandan Azerbaycan Savunma Bakanlığı, son çatışmalarda Ermeni güçlerinin Hankendi’ni bombaladığı yönündeki haberleri yalanladı ve Ermeni güçlerini iki eski Sovyet cumhuriyetinin sınırındaki Azeri mevzilerine ateş etmekle suçladı. Ermenistan bu suçlamayı da reddetti.