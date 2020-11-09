Azeri Güçleri Hankendi’ne İlerliyor

Ermenistan Savunma Bakanlığı sözcüsü Şuşan Stepanyan, "Şuşi (Şuşa) civarında çatışma devam ediyor. Dağlık Karabağ ordusu birlikleri görevlerini başarıyla yerine getiriyor ve düşmanı inisiyatiften yoksun bırakıyor" demişti.

Ermenistan’dan erken saatlerde gelen açıklamada, altı haftadır süren çatışmaların ardından Azerbaycan'ın Şuşa’yı ele geçirdiği yalanlanmış ancak şehir etrafında yoğun çatışmalar yaşandığı bildirilmişti.

Poğosyan resmi Facebook sayfasında yaptığı açıklamada, "Bir talihsizlikler zinciri yaşanıyor ve Şuşi (Şuşa) şehri kontrolumuzda değil. Düşman, Stepanakert'e (Hankendi) yakın olduğu için birlik olmalıyız" ifadelerini kullandı.

Ermeni sözcünün bugün yaptığı açıklama ise yalanlama ile çelişti.

Türkiye'nin desteğiyle güçlenen Azerbaycan, 1990'larda yaklaşık 30.000 kişinin ölümüne neden olan savaşta kaybettiği Dağlık Karabağ ve çevresindeki toprakların çoğunu 27 Eylül'den bu yana geri aldığını söylüyor; Ermenistan bunu reddediyor.

Uluslararası hukuka göre Azerbaycan toprağı olan ancak etnik Ermeniler’in yaşadığı ve kontrol ettiği topraklardaki son çatışmalarda binlerce kişinin hayatını kaybetmiş olmasından endişe ediliyor.

Geçen altı hafta içinde üç ateşkes başarısızlıkla sonuçlandı ve Azerbaycan'ın üstün silahları ve savaş alanı kazanımları, kalıcı bir barış anlaşması yapma isteğini azalttı.

Askeri ve siyasi analistler, Şuşa’nın dik uçurumlarla çevrili olduğunu ve Hankendi’ne Azeri saldırısı için bir ikmal noktası görevi görebileceğini belirtiyor.

Şuşa’nın nüfusu 1991 ile 1994 arasındaki savaştan önce ağırlıklı olarak Azeriler’den oluşuyordu ve kültürel olarak her iki taraf için de önemli bir şehir.

Rusya ve Türkiye’nin gözü bölgede

Sovyet döneminde Güney Kafkasya'da büyük nüfuz sahibi olan Rusya, Ermenistan'la bir savunma anlaşmasına sahipken, gaz ve petrol üreticisi Azerbaycan ile de iyi ilişkilere sahip. Azerbaycan’dan geçen enerji boru hatları çatışmalardan etkilenmiş değil.